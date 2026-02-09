밀라노올림픽 모인 글로벌 리더들… 그 사이 누비는 이재용

이 회장, IOC 갈라 디너 참석

각국 정상·CEO들과 ‘스포츠 외교’

삼성, 30년째 최상위 후원사 유지

이재용 삼성전자 회장(뒷줄 오른쪽 네번째)이 이탈리아 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 개막을 하루 앞둔 지난 5일(현지시간) 밀라노에서 열린 갈라 디너 행사에서 커스티 코번트리 국제올림픽위원회(IOC) 위원장(앞줄 오른쪽 여섯번째), 세르조 마타렐라 이탈리아 대통령(앞줄 오른쪽 일곱번째), JD 밴스 미국 부통령(앞줄 오른쪽 다섯번째) 등 세계 각국 정상 및 기업인들과 기념 촬영을 하고 있다. 이탈리아 대통령실 제공

이재용 삼성전자 회장이 지난 6일(현지시간) 개막한 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 현장에서 ‘스포츠 외교’ 행보에 나섰다. 국제올림픽위원회(IOC)의 최상위 후원사(The Olympic Partner·TOP)인 삼성전자 수장으로서 전 세계 정·재계 인사들과 교류하며 관계망 확장에 힘쓰는 모습이다. 이 회장이 올림픽을 참관한 것은 2024년 파리올림픽 이후 2년 만이다.



8일 삼성전자에 따르면 이 회장은 올림픽 개막을 하루 앞둔 지난 5일 삼성전자 대표 자격으로 IOC가 주관한 갈라 디너에 참석했다. 갈라 디너에는 커스티 코번트리 IOC 위원장을 비롯해 세르조 마타렐라 이탈리아 대통령, JD 밴스 미국 부통령, 마르코 루비오 미국 국무장관, 빌럼 알렉산더 네덜란드 국왕 등 주요 국가의 정상급 인사들이 참석했다.



글로벌 기업 경영진도 참석자 명단에 대거 이름을 올렸다. 리둥성 TCL 회장, 올리버 바테 알리안츠 회장, 레이널드 애슐리만 오메가 CEO, 미셸 두케리스 엔하이저부시 인베브 회장, 브라이언 체스키 에어비앤비 CEO, 제임스 퀸시 코카콜라 회장 등이 모습을 나타냈다.



재계에서는 IOC 갈라 디너를 단순한 사교 모임이 아닌 국제 정세와 비즈니스 현안을 논의하는 ‘물밑 외교의 장’이라고 평가한다. 이 회장은 파리올림픽 당시에도 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령 초청으로 엘리제궁에서 열린 글로벌 기업인 오찬에 참석해 일론 머스크 테슬라 CEO 등과 교류했다. 재계 관계자는 “이 회장의 행사 참석은 삼성전자의 글로벌 위상 제고는 물론 한국 스포츠 외교 역량 확대에 큰 힘이 될 것”이라고 말했다.



삼성은 ‘브랜드 가치는 기업 경쟁력의 원천’이라는 고(故) 이건희 선대회장의 뜻에 따라 1997년부터 올해까지 30년째 IOC 최상위 후원사를 유지하고 있다. IOC는 분야별로 한 곳씩 선정해 마케팅 독점권을 부여하는데, 국내에서 IOC TOP에 포함된 기업은 삼성전자가 유일하다. 이 회장은 2018년 토마스 바흐 IOC 위원장과 만나 2020년 만료 예정이었던 올림픽 후원 계약을 2028년 미국 LA올림픽까지 연장한 상태다.



올림픽 장기 후원은 삼성의 브랜드 가치를 높이는 데에도 기여하고 있다. 삼성전자는 파리올림픽 당시 시상대에 오른 선수들이 ‘갤럭시Z 플립6’을 이용해 추억을 남길 수 있도록 한 ‘빅토리 셀피’ 프로그램으로 주목받았다. 올해는 올림픽 개막식을 갤럭시 S25 울트라로 촬영해 생중계를 지원했고, 참가 선수들 전원에게 ‘갤럭시 Z 플립7 올림픽 에디션’을 제공했다.



박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr



