선거 앞두고 철거론 또 불거진 동대문디자인플라자
민주당 후보들 “상권 죽인 전시행정”
시 “DDP 주변 카드 매출 713억원↑”
서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)가 6·3 지방선거를 앞두고 ‘해체론’에 휩싸였다. 서울시장 탈환을 노리는 더불어민주당에서 주변 상권을 죽였다며 DDP를 철거해야 한다는 주장이 나오면서다. 서울시는 인근 패션타운 연간 카드 매출만 1조4491억원에 달한다고 반박했다.
DDP는 동대문운동장을 철거한 자리에 2014년 3월 문을 연 복합문화공간이다. 오세훈 서울시장이 2006년 기획한 ‘디자인 서울 프로젝트’ 핵심 사업으로 꼽힌다. 시는 BC·KB·신한카드 매출 데이터를 분석한 결과 ‘동대문 패션타운 관광특구’에서 발생한 연간 카드 매출액이 2019년 1조3778억원에서 2024년 1조4491억원으로 713억원 증가했다고 8일 밝혔다. 또 DDP 방문객 543명을 대상으로 설문조사를 진행한 결과 472명이 인근 상권을 이용한 것으로 나타났다고 덧붙였다. DDP가 인근 상권 활성화에 기여하고 있다는 것이다.
서울시 발표는 전현희 민주당 의원이 주장한 ‘DDP 해체론’에 대한 반박 차원으로 풀이된다. 전 의원은 지난 2일 서울시장 출마를 선언하며 “(방문객을 모두 빨아들여) 유령 도시처럼 동대문시장 상권을 죽게 만든 오 시장의 전시성 행정 대표 사례인 DDP를 해체하겠다”고 밝혔다. 그러면서 “그 자리에 7만석 규모의 다목적 실내 경기장 ‘서울 돔’을 세워 서울을 대표하는 랜드마크로 만들겠다”고 공약했다.
민주당의 또 다른 서울시장 후보인 정원오 성동구청장도 지난달 북토크에서 “DDP가 있는 곳에 돔구장을 지어서 야구도 하고 공연도 할 수 있게 했다면 지금 엄청난 경제적 효과가 있었을 것”이라고 말했다. DDP의 경제적 효과에 의문을 제기한 것이다. 박수빈 서울시의회 민주당 대변인도 지난 3일 “DDP는 지역 경제 활성화 기능을 수행하지 못하고 있다”고 지적했다.
시는 DDP 해체론에 대해 황당하다는 반응을 보인다. 누적 방문객 1억2600만명, 지난해 재정자립도 104.2%, 2024년 동대문역사문화공원역 승하차 인원 2572만1503명 등 성공 가도를 달리고 있는 DDP를 철거할 이유가 없다는 것이다. 오 시장은 갑자기 DDP를 허물고 그 자리에 서울 돔을 짓겠다는 주장을 왜 하는지 이해가 안 된다는 입장이다.
DDP를 둘러싼 논란은 이번이 처음이 아니다. 사업 추진 당시 공사비 4212억원과 서울디자인재단 지원금 628억원 등 투입 예산에 비해 성공 가능성이 크지 않다는 지적이 민주당을 중심으로 이어졌다. 공사 기간 민주당 소속 박원순 전 서울시장이 취임해 DDP 사업 계획을 재검토하기도 했다. 이 때문에 완공이 계획보다 1년 이상 늦어졌다. 하지만 패션쇼를 위한 컨벤션 시설 등 핵심 기능은 모두 유지됐다.
DDP 해체가 현실화할 수 없을 것이란 분석도 제기된다. DDP가 오 시장의 상징물처럼 여겨지며 정치적 공격 대상이 되고 있지만 성공적으로 자리 잡았다는 인식도 만만치 않기 때문이다. 막대한 추가 예산이 필요한 DDP 해체 작업에 동의할 시민이 많지 않을 것이란 점도 언급된다. 하수경 산업정책연구원 연구위원은 “데이터들은 DDP가 지역 경제 활성화와 관광, 도시 브랜드, 공공성을 아우르는 서울의 자산임을 보여주고 있다”고 말했다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
