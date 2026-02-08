조국 “13일까지 답변 없으면 민주당과의 합당은 없던 일로”
시한 최후통첩… 진흙탕 싸움 발빼
“동지를 공격하나” 與 반대파 비판
조국혁신당이 더불어민주당을 향해 설 연휴 전까지 공식 입장을 내놓지 않으면 양당 합당을 없던 일로 간주하겠다고 밝혔다. 여당 내 정청래 지도부와 반청(반정청래)계 간 내홍으로 합당 작업이 표류하자 최후통첩에 나선 것이다.
조국 혁신당 대표는 8일 국회 기자간담회에서 “국민의 실망이 크고 양당 당원의 상처가 깊다”며 “오는 13일까지 공식적·공개적 답변이 없으면 합당은 없는 것으로 하겠다”고 밝혔다. 이어 “합당하지 않고 별도 정당으로 선거연대를 이룰 것인지, 선거연대도 하지 않을 것인지, 한 정당 안에서 가치와 비전 경쟁을 할 것인지 명확하게 선택해 달라”고 요구했다.
조 대표는 “새 정부 출범 1년도 지나지 않은 시점에 총선 공천권을 가진 당권과 차기 대권을 염두에 두고 격렬한 권력 투쟁을 벌인 집권 여당이 있었느냐”며 정청래 지도부를 직격했다. 그러면서 정 대표에게 회동을 제안했다. 여당 내분에 혁신당까지 얽힌 이번 사태를 설 전에 매듭짓자는 취지다.
조 대표는 일각에서 제기된 ‘지분 밀약설’ ‘조국 대권론’도 강력 부인했다. 그는 “부존재를 입증하라는 것”이라며 “외계인이 없다고 얘기한 사람에게 외계인이 없다는 사실을 입증하라고 하는 격”이라고 토로했다. 동시에 “국민의힘 출신 인사는 과거를 묻지 않고 환대하면서 가장 앞장서 싸워온 동지를 공격하는 행태를 어떻게 이해해야 하겠나”라며 민주당 내 합당 반대파를 비판했다. 혁신당은 이번 주 지선 후보 공천 심사에 돌입한다. 혁신당 관계자는 “민주당이 답할 차례”라며 “일단 공을 넘겼으니 터뜨리든 다시 넘기든 하지 않겠느냐”고 말했다.
