도박사이트만 7개… 5900억 굴린 총책 태국서 송환 송치
수입금 현금 보관 등 노출 피해
인터폴 공조로 3년간 추적 성과
5900억원 규모의 불법 도박사이트를 운영하다 도피한 조직 총책이 태국에서 송환돼 검찰에 넘겨졌다.
서울경찰청 사이버수사과는 불법 도박사이트 7곳을 운영한 조직 총책 A씨를 지난 6일 구속 송치했다고 8일 밝혔다. A씨 등 일당 43명은 2019년 10월부터 2023년 10월까지 불법 스포츠토토 및 카지노 게임 도박사이트를 운영한 혐의를 받는다.
이들은 온라인에서 다른 도박사이트 회원이나 주식 리딩방 회원 정보를 구해 무작위로 전화와 문자를 돌려 회원을 모집했다. 도박 수입금은 현금으로 금고에 보관하고 계좌 사용을 최소화해 인적사항 노출을 피했다. 이들은 텔레그램으로 소통하는 방식으로 경찰 수사에 대비했다. 수시로 사무실을 이전하기도 했다.
경찰은 2023년 3월 관련 첩보를 입수하고 국내 사무실을 특정해 같은 해 10월 조직원 9명을 체포하고 현금 10억1700만원 등 26억5700만원의 범죄수익을 환수했다.
이후 해외로 도피한 A씨가 태국에 체류 중인 것을 확인하고 인터폴 공조수사를 통해 추적했다. A씨는 2024년 12월 불법 체류 혐의로 태국 경찰에 검거됐다. 경찰은 범죄인 인도청구를 통해 그를 지난달 30일 국내로 송환했다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
