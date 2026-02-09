美 관세 불똥 비관세로 튀나… 靑 “여기서 흔들리면 끝”
농산물·플랫폼 등 전방위 압박
靑 “설득 안 먹혀 매우 엄중 상황”
트럼프 상대 “안일했다” 자성론
미국이 관세 재인상을 예고한 데 이어 비관세 장벽과 관련한 한국의 추가 양보를 요구하며 전방위 압박 수위를 높이고 있다. 대미 투자 관련 입법 지연으로 촉발된 관세 리스크에 디지털 규제, 안보 현안까지 겹치면서 한·미 관계 전반의 긴장이 높아지는 모습이다. 정부 내에선 “여기서 흔들리면 끝”이라는 위기의식과 함께 “너무 안일했다”는 자성론도 나오고 있다.
청와대는 미국이 관세 재인상 카드를 거칠게 몰아붙이는 상황을 심각하게 인식하고 있다. 청와대 핵심 관계자는 8일 “정권 초반 이재명 대통령과 도널드 트럼프 대통령 간 신뢰를 빠르게 형성하면서 한·미 관계를 신속하게 안정시킬 수 있었는데, 지금은 매우 엄중한 상황”이라며 “여기서 흔들리면 굉장히 어려워진다”고 우려했다. 이 관계자는 “외교부 장관과 통상교섭본부장이 미국에서 여러 사람을 만나고 왔지만 아직 상황이 특별히 바뀌어 보이지 않는다”고 밝혔다.
대미투자특별법과 관련해 ‘국회의 절차적 문제’라는 정부 해명은 미국 내에선 크게 반영되지 않는 분위기다. 거대 여당이 주요 현안을 주도한 만큼 정부·여당이 마음만 먹었다면 이미 통과시켰을 것이란 이유에서다. 한 정부 소식통은 “미국도 우리 국회 사정을 잘 알고 있다. 우리에게 확실한 타임라인을 원하는 것 같다”고 말했다.
미국의 압박은 관세뿐만 아니라 식품·농산물 교역, 온라인 플랫폼 규제, 지식재산권 등 비관세 장벽으로 확대되고 있다. 한국의 디지털 규제 관련법에 불편한 심기를 드러내온 미 행정부는 본격적으로 공세에 나서고 있다. 제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표는 지난주 방미한 조현 외교부 장관을 만난 자리에서 “한국이 (대미) 전략 투자뿐 아니라 비관세 장벽 관련 사안에서도 진전된 입장을 조속히 보여주는 게 중요하다”고 강조했다.
정부 내에서는 극단적 방식도 불사하는 트럼프 행정부의 특성을 고려하면 국회와 정부의 대응이 안일했다는 자성이 나왔다. 11월 중간선거를 앞두고 성과 보여주기에 집중하는 미국 분위기를 제대로 읽지 못한 것 아니냐는 뜻이다. 미 연방대법원의 관세 협상 위헌 결정을 기대했다면 ‘안일한 예측’이란 쓴소리도 있었다.
환율을 이유로 대미 투자 이행 불가능성을 시사한 점은 악수로 꼽힌다. 앞서 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 지난달 16일 로이터통신 인터뷰에서 “현재 외환시장 상황을 고려하면 적어도 올해 안에는 대규모 투자가 이뤄지기 어렵다”고 밝혔다. 입법 지연과 더불어 이 같은 발언이 한국의 투자 의지에 대해 미국이 의구심을 품을 빌미를 제공했다는 것이다.
정부 고위 당국자는 “대미투자특별법 관련 입법 절차에 속도를 내도록 해당 부서에서 각별히 노력하고 있다”며 “동시에 미국을 향해서는 통상 문제가 안보 영역으로 비화하는 것을 막기 위해 모든 라인을 동원해 얘기하고 있다”고 말했다.
최예슬 최승욱 기자 smarty@kmib.co.kr
