[단독] ‘색동원’ 심층조사 미룬 강화군… “진상규명 골든타임 허비” 비판
두 달간 방치… 군 “수사 결과 안 나와”
인천 강화군의 중증 장애인 거주시설 색동원에서 발생한 성폭력 의혹과 관련해 강화군이 입소자 대상 심층 조사 요구를 약 두 달간 방치했던 것으로 파악됐다. 담당 지방자치단체가 의혹 진상 규명의 ‘골든 타임’을 허비했다는 비판이 나온다.
8일 국민일보 취재를 종합하면 색동원 성폭력 사건 공동대책위원회(공대위)는 지난해 10월 진행된 강화군과의 회의에서 색동원 입소 장애인 전체를 대상으로 심층 조사가 필요하다는 의견을 전달했다. 경찰이 해당 의혹을 인지하고 지난해 9월 색동원을 압수수색한 직후였다. 의혹의 중대성과 색동원 입소자가 중증 장애인이라는 점을 고려하면 심층 조사가 필수적이라는 게 공대위 입장이었다.
그러나 강화군 측 관계자는 회의에서 ‘성폭력 관련 팩트가 확인된 게 없는데 무슨 조사를 하느냐’ ‘의혹만 갖고는 조사를 진행할 수 없다’는 반응을 보인 것으로 알려졌다. 회의에 참석한 강화군 관계자는 이날 국민일보에도 “수사 결과가 나오지 않은 상황이었기 때문”이라고 말했다.
당시 회의에는 사회복지법인 색동원의 법인 허가권을 가진 인천시 관계자도 참석했다. 하지만 인천시 측은 “(조사 여부) 결정 권한은 강화군에 있다. 강화군이 결정할 일”이라는 미온적 태도를 보인 것으로 전해졌다.
강화군은 관련 언론 보도가 이어지고 군의회 등에서 심층 조사 필요성이 제기되자 지난해 12월에야 국내 대학 연구기관에 의뢰해 여성 입소자에 한해 심층 조사를 수용했다. 남성 입소자 조사는 이뤄지지 않다가 지난 5~6일 이뤄졌다. 색동원 피해자 지원 태스크포스(TF)를 운영하는 허윤정 한국여성변호사회장은 “피해자들이 중증 장애인들인 만큼 해바라기센터 등에서 진행하는 일반 조사로는 정확한 상황 파악이 어려울 수밖에 없다”고 말했다.
경찰은 심층 조사 보고서를 기반으로 수사에 속도를 내고 있다. 서울경찰청 색동원 사건 특별수사단은 색동원 시설장 A씨를 성폭력처벌법상 장애인 강간·강제추행 등 혐의로 입건해 수사 중이다. 경찰은 지난해 12월 A씨에 대한 첫 조사 이후 두 달 만인 지난 4일 2차 소환조사를 벌였다. 현재까지 피해자로 판단한 인원은 6명이며, 수사 진행에 따라 피해자는 더 늘어날 수 있다.
김민석 국무총리는 지난 5일 색동원 사건 범정부 합동 대응 TF 1차 회의에서 “(색동원) 상황이 발생한 지 거의 10여년이 지난 것으로 추정되는데 관련한 어떤 기관도 작동하지 않았다는 것이 참 충격적”이라고 질타했다.
