고위험군 더 빨리 찾도록… 자궁경부암 검진 권고 바뀐다

[And 건강] 25~70세 여성 HPV 검사

부인종양학회 등 10년만에 손질

호주·영국·네덜란드 등도 채택한

고위험 HPV의 DNA 검사 도입



세포 검사 완전 대체 아니라 병행

진단 효율성 제고·과잉 시술 줄여

국가 가이드라인 개정에도 반영



초기·전암 발견 늘어…“조기 진단 중요”



단계적 HPV 기반 검진, 퇴치 앞당길까

