하이브리드차 ‘씽씽’… 비중 30% 넘었다
쏘렌토 1위… 수입차는 절반 이상
작년 국내 5사 41만5921대 판매
제네시스 첫 하브모델 출시 임박
지난해 국산 하이브리드차 판매가 처음으로 전체 내수 판매의 30%를 넘어섰다. 전기차 전환 속도가 더딘 가운데 내연기관에서 전기차로 넘어가기 전 중간 다리 역할을 하이브리드가 확실히 하고 있다는 사실이 입증된 셈이다.
8일 국토교통부 자동차등록통계에 따르면 지난해 국내 완성차 5사(현대자동차·기아·한국GM·르노코리아·KG모빌리티)의 내수 판매량은 총 137만3221대로 집계됐다. 이 가운데 하이브리드차는 41만5921대로, 판매 비중 30.3%를 기록했다. 국산 하이브리드차가 내수 판매 비중 30%를 돌파한 것은 이번이 처음이다.
하이브리드차 시장은 최근 몇 년 동안 지속해서 확대됐다. 2021년 10.4%였던 판매 비중은 2022년 13.2%, 2023년 19.5%, 2024년 26.5%로 꾸준히 상승한 뒤 지난해 30%대로 올랐다. 같은 기간 판매 대수도 14만9489대에서 41만5921대로 3배 가까이 증가했다.
전기차와 달리 배터리 충전 부담이 없다는 점이 하이브리드차 대중화에 큰 역할을 했다는 분석이다. 또한 연비와 정숙성, 주행 편의성 등 장점 덕분에 내연기관 대비 다소 높은 가격에도 소비자들의 선택을 이끌며 자동차 시장의 대세로 자리 잡았다.
모델별로 보면 기아 쏘렌토 하이브리드가 6만9862대 판매되며 국산 하이브리드차 중 가장 많이 팔렸다. 이어 기아 카니발 하이브리드 4만6458대, 현대차 싼타페 하이브리드 4만3064대가 각각 2, 3위를 차지했다. 이어 현대차 그랜저(3만9173대)·팰리세이드(3만8112대), 르노코리아의 그랑 콜레오스(3만5352대) 등 순으로 많이 팔렸다.
자동차업계는 올해 하이브리드차 시장이 더 확대될 것으로 전망한다. 제네시스는 올 하반기 처음으로 G80과 GV80 하이브리드 라인업을 선보인다. 기아는 최근 신형 셀토스 하이브리드를 출시하며 소형 스포츠유틸리티차(SUV) 수요 흡수에 나섰다.
수입차 시장에서도 하이브리드가 이미 주류로 자리 잡았다. 한국수입자동차협회(KAIDA)에 따르면 지난해 수입 승용차 신규 등록대수 30만7377대 중 하이브리드가 17만4218대로 전체의 절반 이상(56.7%)을 차지했다. 다음으로 전기차 9만1253대(29.7%), 가솔린 3만8512대(12.5%), 디젤 3394대(1.1%) 순이었다. BMW, 메르세데스 벤츠 등 주요 수입 브랜드들은 플러그인 하이브리드를 중심으로 한국 시장을 공략하고 있다.
업계 관계자는 “내수 시장의 핵심 동력은 하이브리드 신차 출시로 인한 수요 확대”라며 “친환경차 중에서도 하이브리드의 대세 우위가 당분간 계속될 전망”이라고 말했다. 수입차 업계 관계자는 “브랜드가 권하지 않아도 소비자들이 하이브리드를 염두에 두고 매장을 찾는다”며 “소비자의 선택과 업계 전략이 맞아떨어진 상황에서 하이브리드의 영향력은 계속 확대될 것”이라고 내다봤다.
김민영 기자 mykim@kmib.co.kr
