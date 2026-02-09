상처만 대물림… 납북 3세대 ‘정책 사각’

전시 납북 가족들 연구 논문



2세대뿐 아니라 3세대도 외상

당사자 아니어서 지원 못 받아

“고령화 고려, 3세대 정책 필요”

6·25전쟁 당시 북한에 끌려간 이봉우씨의 아들 상일씨와 그의 자녀들이 함께 찍은 가족사진. 상일씨는 6·25납북인사가족협의회 이사로, 평생 아버지를 찾는 일에 매달렸다. 상일씨 가족 제공

‘북한에 끌려간 할아버지 찾는 데에만 매진하다 암 투병까지 하셨던 분….’ A씨는 아버지를 이렇게 회상했다. 할아버지는 1969년 A씨가 태어나기 훨씬 전인 6·25전쟁 때 납북됐다. 그 모습을 지켜봤던 아버지는 “내 눈으로 확인하기 전까진 사망신고를 못 한다”며 가족을 챙기지 못한 채 조부 찾기에 일생을 매달렸다. A씨는 “나에게 할아버지는 ‘없는 사람’인데, 그분 때문에 ‘있는 사람’마저 뺏기는 것 같았다”고 말했다.



A씨처럼 납북 조부모를 둔 세대가 슬픔의 서사를 대물림받아 왔다는 연구 결과가 나왔다. 납북 3세대는 심리적 상처를 지니고 살아가지만, 2세대와 달리 직접 납북 사건을 경험하지 못해 정책 사각지대에 놓인 상태다.



8일 국민일보가 입수한 이원희씨의 박사 논문 ‘전시 납북 가족의 심리적 경험에 관한 질적 사례연구’에 따르면 납북 3세대는 가족 내 반복적으로 이어진 슬픔을 겪으며 자라왔다는 공통점이 나타났다. 이번 연구를 진행한 이씨 역시 납북 3세대다. 이씨 조부인 이봉우씨는 6·25전쟁 당시 납북됐으며 그의 아들 상일씨는 6·25납북인사가족협의회 이사를 맡고 있다. 이씨는 납북 3세대들의 심리적 어려움의 원인을 찾기 위해 직접 납북자 가족을 만나 인터뷰를 진행했다.



이봉우씨의 과거 모습. 상일씨 가족 제공

연구에 따르면 A씨를 비롯한 납북 3세대들은 납북 1·2세대와는 다른 형태의 아픔을 겪었다. 주로 납북자를 찾기 위해 애썼던 2세대로 인한 상실감이 컸다. 74년 서울 출생인 납북 3세대 B씨는 조부로 인해 부친이 취업에 어려움을 겪으며 원망하는 모습을 목격했다. B씨는 학창시절 아버지에게서 “할아버지의 납북 이야기를 숨겨라”는 말까지 들었다고 한다. 월북으로 오인당할 수 있다는 이유 때문이었다. 그로 인해 본인의 삶에서도 좌절이 있었다고 B씨는 토로했다. A씨 역시 아버지가 안기부(현 국정원)에 끌려가는 등 연좌제를 목격하면서 서러움을 느꼈다고 한다.



납북 3세대는 그러나 복지 사각지대에 놓여있다. 통일부의 납북자 관련 지원은 피해위로금 지급이나 귀환 납북자에 대한 정착금 지원, 사망금 등 보상금이어서 주로 2세대에만 집중돼 있다. 3세대는 상속을 받는 경우를 제외하면 직접적인 지원을 받지 못한다. 이마저도 전후 납북자 지원에만 해당하고 전시 납북자는 제외된다.



최근에는 납북 2세대가 고령화돼 납북자 문제가 잊힌다는 우려도 나온다. 이씨는 “납북 3세대도 외상의 흔적이 남아있고 그게 전이될 가능성이 있다”며 “사회적 인정이 필요한데 전반적으로 그 필요성에 대한 공감대는 형성되지 않았다”고 말했다. 이산가족의 고령화를 고려해 3세대를 위한 정책을 시작한 모습과는 대조적이다.



통일부 관계자는 “향후 인도적 문제해결을 위한 국민 공감대를 조성해 나갈 것”이라며 “납북자 문제는 남북정상회담을 통해 해결이 필요한 사안으로 성사 시 핵심의제로 적극 상정해 나가겠다”고 말했다.



박준상 기자 junwith@kmib.co.kr



