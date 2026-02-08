안 아프고 사는 ‘건강수명’, 9년 만에 다시 60대로

69.89세… 조사 당시 코로나 여파인듯

빈부 건강수명 격차 8.4년으로 커져



한국인의 ‘건강수명’이 9년 만에 70세 아래로 내려갔다. 다만 2022년 조사된 결과여서 당시 코로나19 영향으로 국민 건강상태가 전반적으로 악화된 점이 반영된 것으로 보인다. 한동안 줄어들던 빈부에 따른 건강수명 차이도 8.4년으로 늘어났다.



8일 보건복지부와 한국건강증진개발원에 따르면 한국인의 건강수명은 2020년 70.93세에서 2021년 70.51세, 2022년 69.89세로 2년 연속 하락했다. 건강수명이란 몸이나 정신이 건강한 상태로 산 기간으로, 평균수명에서 질병으로 아픈 기간을 제외한다.



2022년 건강수명은 정부가 국민건강증진종합계획에서 세운 목표치(73.3세)보다 3년 가까이 짧은 수치다. 우리 국민의 건강수명이 70세를 밑돌게 된 것도 2013년(69.69세) 이후 9년 만이다.



소득에 따른 건강수명 격차도 벌어졌다. 2022년 소득 수준 상위 20%의 건강수명은 72.7세인 데 반해 하위 20%는 64.3세로 8.4년 차이를 보였다. 2012년 6.7년에서 점차 격차가 벌어져 2020년 8.4년, 2021년 8.2년을 기록했다.



지역별로도 차이가 났다. 서울을 기준으로 부유층이 많이 사는 ‘강남 3구’의 건강수명은 서초구 73.02세, 강남구 72.95세, 송파구 72.58세로 평균을 웃돌았다. 서울에서 건강수명이 가장 낮은 곳은 금천구로 69.17세다. 강북구(69.23세), 중랑구(69.56) 등도 하위권에 속했다. 전국적으로 보면 세종이 71.00세로 가장 높았고 부산이 68.32세로 가장 낮았다.



건강수명 하락에 대해 정부는 코로나19의 영향이 있을 것으로 봤다. 복지부 관계자는 “원인 분석이 진행되진 않았으나 코로나로 인해 우리 국민의 건강상태가 전반적으로 나빠졌을 가능성이 있다”고 말했다.



건강증진개발원의 ‘건강수명통계집 2022’에 따르면 건강을 저하할 수 있는 위험요인으로 신체활동(53.1%)이 최우선으로 꼽혔고 아침식사(46.8%), 비만(37.2%), 흡연(17.7%), 음주(14.2%) 등이 뒤를 이었다.



김영선 기자 ys8584@kmib.co.kr



