미켈란젤로의 발 스케치, 역대 최고가 400억 경매

입력:2026-02-09 01:33
‘리비아의 예언자’ 오른발 습작


르네상스 화가 미켈란젤로의 발 스케치 습작(사진)이 미국 뉴욕 크리스티 경매에서 2720만 달러(약 398억6000만원)에 낙찰됐다고 CNN이 6일(현지시간) 보도했다. 낙찰가는 최저 추정가의 약 20배에 달하며 미켈란젤로의 작품 중 최고가다.

생전 미켈란젤로가 붉은색 분필로 그린 이 작품은 바티칸 시스티나성당 천장화 제작을 준비하며 그린 습작 50점 중 하나다. 발뒤꿈치를 살짝 들고 그 아래 그림자가 드리운 모습을 묘사한 것이 특징이다. 시스티나성당 천장화 속 ‘리비아의 예언자’ 오른발 뒤꿈치가 습작과 같은 형태로 그려져 있다.

지난 5일 열린 경매에서 이 작품을 손에 넣은 낙찰자의 신원은 공개되지 않았다. 기존 미켈란젤로 작품 최고가는 2022년 프랑스 파리 크리스티 경매에서 누드 스케치에 책정된 2430만 달러(약 356억1000만원)였다.

김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr

