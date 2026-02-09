아이들 위해 어른들 칸막이 허문다… ‘학맞통’ 다음 달 시행
[낯설어도 갈 길-‘학맞통’] ① 왜 시작했나?
학교 수업을 전혀 따라가지 못하는 학생이 있다. 폭력적 성향이어서 친구도 없고 선생님 말도 듣지 않는다. 수업 시간에는 무기력하고 쉬는 시간에는 위태롭다. 어디서 꼬인 걸까. 아이에게 다가갈수록 가정환경, 경제적 어려움, 마음 건강 등 문제는 고구마 줄기처럼 나온다. 진단은 복합적이고 치유는 입체적이어야 한다. 하지만 지원 체계는 분절돼 있다. 정서 문제는 이 교사, 기초학력은 저 교사로, 복지는 그 교사로 뺑뺑이 돈다.
이처럼 한 아이의 복잡한 문제를 한 테이블에 올려 같이 논의하는 방식이 ‘학생맞춤 통합지원 체계’(학맞통)다. 다음 달부터 전면 시행을 앞두고 있지만, ‘칸막이’에 익숙한 교육 당국과 학교 현장에선 낯선 방식이다. 국민일보는 세 차례 좌담회를 통해 안착 방안을 짚어본다. 첫 회는 지난 6일 서울역 인근 회의실에서 전문가 5명이 ‘왜 학맞통인가’를 주제로 얘기했다.
-학맞통은 왜 시작했는가.
▲신연옥 서울방화초 전 교장(신 전 교장)= 학생은 줄어드는데 복합적 문제를 가진 아이들은 늘고, 문제가 일상화되고 있다. 기초학력·교육복지·정서·학폭 등 수많은 사업이 (학교로) 쏟아지나 학교는 ‘업무 분장’ 중심이다. 문제가 터지면 ‘그건 네 일’이라며 담임 교사, 담당 교사로 책임이 넘어간다. 조기 발견과 적기 개입이 어려우니 문제는 곪는다. 교실 붕괴의 출발점이다. 조현병 앓던 초등생이 중학교 가서 아무런 케어를 받지 못해 학생·학교가 수개월간 고통을 받던 일도 있었다.
▲김지영 울산교육청 장학관(김 장학관)= 기초학력은 기초학력 담당, 심리·정서 어려움 학생은 ‘위(Wee)클래스’, 학교폭력은 학폭 담당이 맡는다. 같이 논의하는 구조는 없다. 교사들은 ‘정확히 뭐가 문제고 어찌 도울지 모르겠다’고 호소하다 죄책감만 남기도 한다. 학맞통 선도학교에서 미리 경험한 교사들은 ‘같이 논의하니 100%는 아니어도 절반은 도울 수 있었다’고 말한다.
▲박상철 광주방림초 교장(박 교장)=일반자치와 교육자치, 학교와 교육당국도 분절돼 있다. 중앙 부처들도 마찬가지다. 교육청은 자살예방·위기관리·학교폭력·복지 등으로 나누어 학교로 ‘이 역할 하시오’라고 지시한다. 학교가 위기 학생을 먼저 발견하지만, 교육자치·일반자치 사이 정보가 공유되지 않아 담임교사 혼자 품고 간다. 학맞통은 학교를 넘어 교육청과 지방자치단체 등이 같이 일하는 체계로의 전환이다.
▲이길재 충북대 교수(이 교수)=학생에게 초점을 맞추는 개별화 교육을 공교육으로 끌어오는 큰 변화다. 과거 학생 지원책은 정책 공급자 중심으로 설계돼 학생 개인은 보이지 않았다. 학생을 온전한 성장으로 이끌고 그 과정에서 개인이 부각되도록 지원하는 게 학맞통의 방향이다.
▲장덕호 건국대 교수(장 교수)=한국 학교는 광복 이후 교육 당국의 수많은 법령·지침을 하달받았다. 민선 교육감 체제 이후 학생복지 사업이 폭발적으로 늘었다. 학생 지원이 직역별로 수없이 쪼개졌다. 아이 머리는 이 선생님, 팔은 저 선생님, 다리는 다른 선생님이 맡는 분절 구조가 굳어졌다. 학맞통은 공교육 체제를 학생 중심으로 재설계하는 작업이다.
-무엇이 달라지나.
▲김 장학관=한 아이를 둘러싸고 담임교사, 기초학력·상담·교육복지사·관리자 등이 하나의 테이블(통합지원위원회)에서 머리를 맞댄다. 울산은 교육지원청에 통합지원센터를 설치하고, 복지사를 배치해 1교 1전문인력 매칭을 시도 중이다.
▲박 교장=학교, 교육지원청, 지자체, 시·군·구 통합사례관리팀까지 연계하는 거버넌스를 새로 짜는 작업이다.
▲신 전 교장=학교·학부모·지역의 ‘공동 양육 시스템’으로 이해하면 쉽다. 학교가 학부모와의 관계에서 벽을 느끼는 경우가 많은데 담임교사가 1차 설득하고 어려우면 학교 관리자와 교육청 등이 ‘아이를 돕기 위한 일’임을 설득한다. 학맞통 선도학교 학부모들은 ‘아이를 키우는 일이 내 몫만은 아니라는 걸 알게 됐다’고 말했다.
▲이 교수=교사·상담교사·교육복지사 등이 개인정보보호에 대한 두려움이 있다. 정보 공유가 어려우니 협조도 제한적이었다. 학맞통 체제에선 교사 등이 공통의 정보를 바탕으로 논의할 수 있어야 한다. 정보를 공유할 수 있는 법적 기반과 시스템 구축이 학맞통 성공을 좌우한다.
-앞으로 과제는.
▲박 교장=담당 교사 혼자 회의 소집, 사례 발굴, 기록, 외부 연계까지 떠안을 수 있다는 현장의 우려가 있다. 나 홀로 일하는 게 익숙한 문화에서 사실 힘든 일이다. 교장 역할을 ‘총괄’이란 모호한 표현 뒤에 두지 말고 명실상부한 책임자로 설정해야 한다. 학교 교육청 지역사회와 함께 지역자원을 활용해 아이의 성장을 이끌 수 있도록 같이 고민하자는 메시지가 교육현장에 잘 전달돼야 한다.
▲이 교수=그간 많은 정책이 톱다운 방식으로 내려왔다. 학맞통은 좀 더 학교 현장과 소통할 필요가 있다. 정책 의도와 목표, 주체별 역할과 지원을 전략적으로 설명하지 않으면 또 하나의 ‘일’로 비친다.
▲신 전 교장= 교사가 두려워하는 건 업무량 증가보다 사후 책임이다. 교사는 기본적으로 교수·학습 전문가다. 복지·의료와 같이 전문성이 없다고 여기는 영역에서 홀로 책임을 질 때 큰 불안을 느낀다.
▲장 교수=학교 내 업무 처리 절차, 학부모와의 파트너십 등을 재설계해야 한다. 그래서 교사 개인에게 책임과 부담이 돌아가지 않고 함께 관찰하고 진단하고 지원해야 한다. 교권 위축 상황에서 적극적 개입과 협업을 요구하기 어렵다. 하루아침에 될 일은 아니고 10년, 15년 뒤를 보고 하나씩 바꿔나갔으면 한다.
이도경 교육전문기자 yido@kmib.co.kr
