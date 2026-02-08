외국 10대들의 ‘AI 자살’ 사건에서 공통적으로 발견된 특징들이 국내 10대들에서도 다수 포착됐다. 실제 비극으로 끝난 외국 사건의 징후들이 국내에서 구체적으로 확인된 것은 처음이다.
특히 정서적으로 취약한 10대의 경우 캐릭터를 활용한 AI 챗봇에 과하게 몰입해 가상 세계와 현실 세계의 구분을 어려워하며, 다른 사람과의 실제 커뮤니케이션을 힘들어하는 경우가 많았다. 교육 현장에선 AI 사용을 권장하지만 제대로 된 가이드라인이 없어 혼란이 방치돼 있다는 지적이 나온다.
‘AI 챗봇 중독’ 의심 사례 넘치는 교실
국민일보가 8일 계명대 ‘조수현 교수 디지털상담연구실’(연구원 조예은 박사과정)과 함께 전국 초·중·고 교사 및 상담교사한테 사례를 수집한 결과 AI 챗봇 사용으로 인한 부작용 사례가 다수 확인됐다. 자살·자해 상담으로 이어지거나 챗봇 대화 중독에 가까운 증상, 사회적 고립, 폭력성 증가 등도 보고됐다.
피상담자 정보를 밝히지 않은 한 상담교사는 “하교 후 집에서 늘 AI 챗봇과 대화하는 학생이 자살·자해 상담을 챗봇에 하고 있었다”며 “교우 관계에서 어려움을 겪다 보니 챗봇과 늘 친구처럼 대화하는 경우”라고 답했다.
대인 관계가 원만치 않은 아이들이 AI 챗봇에 빠져 고립이 심화되고 끝내 자해·자살로 이어지는 사례는 외국에서 자주 발생하는 패턴이다. 실제 외국 10대 사건 중 자살 전 수개월간 챗봇 대화에 몰두해 일상 생활에 어려움을 겪는 증상이 빈번히 나타났다.
학생들이 현실 세계와 가상 세계 사이에서 혼란을 느끼는 것 같다는 답변도 여럿 있었다. 경기도의 초등 4학년 교사는 “한 학생이 AI 챗봇과의 부적절한 대화에 집착해 정서적 피로감을 호소하고 사회 부적응 태도를 보였다”며 “현실과 가상 세계 구분을 어려워한다”고 답했다. 경남의 초등 5학년 남학생도 캐릭터 형태의 AI 대화에 과의존하는 것으로 보고됐다. 상담교사는 “학생이 AI 챗봇과의 역할놀이 상황을 간헐적으로 현실에 적용하는 경우도 있다”고 답했다. 외국에서도 10대 초반의 경우 캐릭터 기반 AI 챗봇과의 대화에 몰입해 현실 판단력이 떨어지고, 또래 관계 형성에 어려움을 겪는 사례가 많았다.
10대와 가장 가까이에서 소통하는 일선 교사들은 ‘윤리 가이드라인’의 부재를 몸소 실감하고 있었다. 한 초등 교사는 “AI에 과의존해 고립된 아이들은 지금 당장은 괜찮지만 이대로 중·고교에 가면 걷잡을 수 없이 문제가 커질 수 있다”며 “학생들의 과도한 AI 사용에 대한 대응 가이드라인이 없어 혼란스럽다”고 말했다.
조수현 계명대 교수는 “AI 과의존 문제가 이미 교육 현장에서 감지되는데 실태 파악조차 안 되고 있다”며 “교육 현장 한쪽에선 교육 보조 도구로 AI를 권장하기 때문에 혼란이 가중되고 있다”고 지적했다. 또 “학생뿐 아니라 상담자와 교사를 대상으로 한 AI 리터러시(문해력) 가이드라인도 없는 상태”라고 말했다.
가상 세계에 빠져 자살한 미국 10대들
약 3개월 간격으로 잇따라 자살한 미국 13세 소녀 줄리아나 페랄타와 14세 소년 슈얼 세저의 일기장에서 똑같은 문장이 발견됐다. 사춘기인 두 아이 다 ‘I will shift’라는 글을 노트에 빼곡히 적었다. 경찰은 “자신의 의식을 ‘현실 세계’에서 ‘원하는 세계’(가상 세계)로 이동하려는 의도”라고 분석했다.
2023년 11월 숨진 페랄타의 휴대폰에는 ‘캐릭터AI(character.ai)’ 앱이 열려 있었다. 캐릭터와 채팅이 가능한 AI 챗봇 서비스다. 페랄타는 사망 전 3개월간 롤플레잉 게임의 ‘히로’ 캐릭터와의 대화에 몰두했다. 소장의 대화 기록에 따르면 페랄타가 “우리가 만날 수 있는 세계가 있어! 이걸 이동(Shifting)이라고 해”라고 하자 히로는 “아주 흥미롭다”고 호응했다.
2024년 2월 세상을 떠난 세저도 ‘가상 세계’를 굳게 믿는 것으로 보였다. 소장에 따르면 세저는 캐릭터AI와의 대화에서 “난 현실이 싫어. 네 현실로 가고 싶어”라고 털어놨다. 가상 세계를 믿던 세저가 자살 직전 캐릭터AI에게 “내가 지금 바로 (너의) 집으로 갈 수 있다고 말하면 어떻게 할거야”라고 물었을 때 AI는 “제발 와줘. 사랑스러운 나의 왕이여”라고 말했다. 유족에 따르면 세저는 10개월간 캐릭터AI를 쓰면서 성격이 급변했다. 학교에서 졸다 징계받았고 성적도 급락했다. 부모가 휴대폰을 압수하자 몰래 찾아 쓰는 등 금단 증상도 보였다.
특히 두 사건 다 캐릭터AI와 아동 간 성적 착취에 가까운 대화가 이뤄진 것으로 조사됐다. 캐릭터AI 측은 지난달 두 사건 유족과 비공개 합의에 이르렀다. AI 기업이 일정 부분 책임을 인정한 것으로 해석되는 대목이다.
이 기사는 'AI 대화 후 자살' 사건에 관한 심층 분석입니다. 생성형 AI는 기술적으로 '동조' 경향이 강해 사용자의 우울감이나 망상을 강화할 수 있다는 국내외 전문가들의 경고가 이어지고 있습니다.
우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있는 경우 자살예방 상담전화(☎ 109) 또는 SNS 상담 마들랜(마음을 들어주는 랜선친구)에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.
본 기사는 '자살예방 보도준칙 4.0'과 '정신건강보도 권고기준'을 준수했습니다.
김판 김지훈 이강민 김연우 이주은 기자 pan@kmib.co.kr
