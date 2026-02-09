빅터 차 “경제적 강압의 시대 안미경중은 불가능한 선택지”

중견국, 집단대응 체제 세워야

中 외에 美 리스크도 관리 필요



세계적으로 관세와 통상 정책을 상대국에 대한 압박 수단으로 사용하는 경향이 짙어지면서 한국이 미국과 중국 사이에서 유지해오던 ‘전략적 모호성’은 더 이상 유효하지 않다는 주장이 제기됐다. 현실적으로 다른 중견 국가들과의 집단 대응 체제를 구축해야 한다는 얘기다.



빅터 차(사진) 미국 전략국제문제연구소(CSIS) 지정학·외교정책 담당 소장이자 조지타운대 석좌교수는 지난 6일 서울 강남구 최종현학술원에서 열린 특별강연에서 이같이 제언했다.



차 교수는 상대국의 주권적 선택을 바꾸기 위해 무역과 투자를 수단으로 활용하는 행위를 ‘경제적 강압’이라고 규정했다. 그러면서 중국이 1997년 이후 최소 600건 이상의 경제적 강압 사례를 통해 18개국, 470개 기업을 압박해왔다고 분석했다.



그는 각국 차원의 공급망 다변화 전략만으로는 한계가 있다며 북대서양조약기구(NATO·나토)식 ‘집단방위’를 경제 영역에 적용한 ‘집단적 회복력’ 개념을 대안으로 내세웠다. 특정 국가가 경제적 강압을 받으면 동맹·파트너국들이 서로의 취약 품목(고의존 품목)을 분담해 공동 대응 카드(억지 수단)를 갖춰서 맞서는 방식이다.



차 교수는 “‘안보는 미국, 경제는 중국’이라는 공식은 더 이상 지속가능한 선택지로 받아들여지지 않는다”며 전략적 모호성의 실효성에 선을 그었다. 그는 중국뿐 아니라 미국도 최근 통상을 전략적 압박 수단으로 사용 중임을 인정하면서 “이제는 ‘중국 리스크’만이 아니라 ‘미국 리스크’도 함께 관리해야 하는 시대”라고 언급했다. 이어 집단적 회복력 실행을 위해 주요 7개국(G7)을 중심으로 한국·호주 같은 중견국들이 결합하는 구상을 제시했다.



박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 세계적으로 관세와 통상 정책을 상대국에 대한 압박 수단으로 사용하는 경향이 짙어지면서 한국이 미국과 중국 사이에서 유지해오던 ‘전략적 모호성’은 더 이상 유효하지 않다는 주장이 제기됐다. 현실적으로 다른 중견 국가들과의 집단 대응 체제를 구축해야 한다는 얘기다.빅터 차() 미국 전략국제문제연구소(CSIS) 지정학·외교정책 담당 소장이자 조지타운대 석좌교수는 지난 6일 서울 강남구 최종현학술원에서 열린 특별강연에서 이같이 제언했다.차 교수는 상대국의 주권적 선택을 바꾸기 위해 무역과 투자를 수단으로 활용하는 행위를 ‘경제적 강압’이라고 규정했다. 그러면서 중국이 1997년 이후 최소 600건 이상의 경제적 강압 사례를 통해 18개국, 470개 기업을 압박해왔다고 분석했다.그는 각국 차원의 공급망 다변화 전략만으로는 한계가 있다며 북대서양조약기구(NATO·나토)식 ‘집단방위’를 경제 영역에 적용한 ‘집단적 회복력’ 개념을 대안으로 내세웠다. 특정 국가가 경제적 강압을 받으면 동맹·파트너국들이 서로의 취약 품목(고의존 품목)을 분담해 공동 대응 카드(억지 수단)를 갖춰서 맞서는 방식이다.차 교수는 “‘안보는 미국, 경제는 중국’이라는 공식은 더 이상 지속가능한 선택지로 받아들여지지 않는다”며 전략적 모호성의 실효성에 선을 그었다. 그는 중국뿐 아니라 미국도 최근 통상을 전략적 압박 수단으로 사용 중임을 인정하면서 “이제는 ‘중국 리스크’만이 아니라 ‘미국 리스크’도 함께 관리해야 하는 시대”라고 언급했다. 이어 집단적 회복력 실행을 위해 주요 7개국(G7)을 중심으로 한국·호주 같은 중견국들이 결합하는 구상을 제시했다.박상은 기자 pse0212@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지