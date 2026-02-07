“세상 안 보고 자신만 챙기는 사람, 그에게 정치 맡기면 나라 망한다”
이 대통령, 창원 타운홀 미팅 참석
진짜 지역 일꾼 선출 중요성 강조
이재명 대통령은 6일 경남 주민들을 만나 “‘부모 죽여도, 내 인생 망쳐도 노란색이 좋아’라고 하면 내 인생과 내 자식 삶을 망치는 사람들이 나를 대표해 내가 내는 세금과 권력으로 자기 잇속을 챙기게 된다”고 지적했다. 6·3 지방선거를 앞두고 지역에 진짜 도움이 되는 일꾼을 뽑아야 한다는 취지의 발언으로 해석된다.
이 대통령은 창원에서 열린 타운홀 미팅에서 “나만 먹고살고 세상은 죽든지 망하든지 말든지 하는 사람이 있다. 그들한테 (정치를) 맡기면 세상 망하는 것”이라며 이같이 말했다. 이어 “정치는 결국 국민이 하는 것”이라며 “‘저 사람 문제 있네, 다음엔 절대 못 하게 해야지’라고 생각할 뿐 아니라 실제 행동하면 정치인들이 살아남기 위해 국민 뜻을 존중하지 않을 수 없다”고 강조했다.
이 대통령은 부동산 가격에 대해 “요새 그것 때문에 힘들다. 저항 강도가 만만찮다. 아파트 한 평에 3억원씩 한다”며 “근본적으로 수도권 집중 때문”이라고 말했다. 이 대통령은 타운홀 미팅에 앞서 참석한 남부내륙철도 착공식을 언급하며 “정치권력도 수도권에 몰려 있다. 남부내륙철도 (공사할) 7조원이 없어서 60년 동안 말만 해놓고 안 했다”며 “(수도권은) 인구가 많으니 기반 시설 수십조원 깔고, 사람이 몰리면 더 까니까 ‘평당 5억원 할지도 몰라’라며 돈 빌려 아파트 사는 게 실상”이라고 지적했다.
남부내륙철도는 서울~거제 이동시간을 4시간대에서 2시간50분대로 줄여주는 PK(부산·경남) 지역 숙원사업이다. 이 대통령은 착공식에서 “대한민국은 자원·기회를 한쪽으로 몰아주는 ‘몰빵’ 전략을 구사했는데 이제 한계이며 균형성장을 생존 전략으로 삼아야 한다”고 강조했다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사