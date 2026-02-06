트럼프 “종교 없인 위대한 나라 못 만들어”
국가조찬기도회 연설 “수단 내전 등 종식 협상 진행”
도널드 트럼프 미국 대통령이 5일(현지시간) 종교의 자유를 핵심 가치로 내세우며 수단 내전과 우크라이나 전쟁 해결을 위한 협상이 진행 중이라고 밝혔다.
트럼프 대통령은 워싱턴DC에서 열린 국가조찬기도회 연설에서 “1776년 미국 독립선언문이 발표된 날, 건국자들은 우리가 창조주 하나님의 손길로 자유롭고 평등하게 창조됐다는 불멸의 진리를 선언했다”며 “종교 없이는 위대한 국가를 만들 수 없고 위대한 국가에는 신앙이 필요하다”고 말했다.
이어 미 교육부가 공립학교에서 학생들의 기도권을 보호하기 위한 새 지침을 공식 발표했다고 전하며, 종교 지도자의 정치 발언을 제한해온 존슨 수정안 폐지, 교회의 부흥 등을 자신의 성과로 언급했다.
전임 바이든 행정부에 대한 비판도 이어졌다. 트럼프 대통령은 “팬데믹 당시 민주당은 교회에 가는 사람들을 체포하는 등 독재자처럼 행동했다”며 “그러나 현재는 종교 활동 회복이 이뤄지고 있다”고 강조했다. 또 “지난해에는 지난 100년간 가장 많은 성경이 판매됐고, 젊은층의 교회 출석률도 크게 증가했다”면서 “오는 5월 17일 워싱턴DC 내셔널몰에서 전국 기도 행사를 열어 미국을 다시금 하나님 아래 하나의 국가로 헌신할 수 있게 하겠다”고 밝혔다.
해외 분쟁과 종교 박해 문제에 대해서도 중재 의지를 내비쳤다. 그는 “수단 내전 종식이 거의 마무리 단계에 있으며 이는 내가 관여한 아홉 번째 분쟁 해결이 될 수 있다”며 “우크라이나 전쟁 역시 협상 중이며 먼저 해결될 수도 있다”고 덧붙였다. 또 수단에서 박해받던 기독교인 여성을 미국이 구출·보호한 사례를 언급하며 “박해받는 기독교인을 보호하는 것이 우리의 사명”이라고 강조했다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
