개교 146년 된 USC 한국계 총장 첫 탄생
미국 명문 사립대 서던캘리포니아대(USC) 개교 146년 만에 첫 한국계 총장이 탄생했다.
5일(현지시간) USC 이사회는 한국계인 김병수(사진) 임시 총장을 만장일치로 제13대 총장에 선출했다고 밝혔다. 지난해 7월부터 임시 총장직을 맡아온 김 신임 총장은 이번 선출과 동시에 공식 임기를 시작했다.
로스앤젤레스(LA) 출신인 김 총장은 하버드대에서 학사와 법학박사(JD) 학위를, 영국 런던정경대(LSE)에서 석사 학위를 받았다. 이후 연방 검사와 대형 로펌 파트너를 거쳐 USC 수석부총장 겸 법무실장으로 합류했다. 김 총장은 임시 총장 재임 기간 인공지능(AI)이 교육과 산업에 미치는 영향에 주목하는 대학 운영을 펼쳐 왔다.
조승현 기자
