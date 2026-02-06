시사 전체기사

개교 146년 된 USC 한국계 총장 첫 탄생

입력:2026-02-06 19:04
공유하기
글자 크기 조정
USC 홈페이지 캡처

미국 명문 사립대 서던캘리포니아대(USC) 개교 146년 만에 첫 한국계 총장이 탄생했다.

5일(현지시간) USC 이사회는 한국계인 김병수(사진) 임시 총장을 만장일치로 제13대 총장에 선출했다고 밝혔다. 지난해 7월부터 임시 총장직을 맡아온 김 신임 총장은 이번 선출과 동시에 공식 임기를 시작했다.

로스앤젤레스(LA) 출신인 김 총장은 하버드대에서 학사와 법학박사(JD) 학위를, 영국 런던정경대(LSE)에서 석사 학위를 받았다. 이후 연방 검사와 대형 로펌 파트너를 거쳐 USC 수석부총장 겸 법무실장으로 합류했다. 김 총장은 임시 총장 재임 기간 인공지능(AI)이 교육과 산업에 미치는 영향에 주목하는 대학 운영을 펼쳐 왔다.

조승현 기자

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
조승현 기자
종교부
조승현 기자
426
하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
제주 카지노서 난동 부린 중국인 3명 징역형 집행유예
홍콩 민주화 지지 언론사 사주 내주 선고…최대 종신형 위기
금목걸이 노리고 지인 살해·시신 훼손…40대 인도인 송치
‘개미’가 지킨 코스피 5000…장중 4800선까지 흔들, 비트코인은 6만 달러 급락
尹 내란재판 지귀연 판사 북부지법으로…1심 선고 후 이동
로또, 평일엔 모바일로도 산다… 9일 정오부터 개시
“보이스피싱 요즘 뜸해졌지요?” 李 대통령이 밝힌 비결
“검찰 공소권 남용”… ‘50억 퇴직금’ 곽상도 1심 공소기각
국민일보 신문구독