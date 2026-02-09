LPGA 자하리아스가 있었다면 한국엔 강춘자가 있었다
[스포츠인] 한국여자프로골퍼 1호 강춘자
올해로 창립 48주년을 맞은 한국여자프로골프(KLPGA)투어는 처음에는 5개 대회로 출발했으나 올해 기준 31개 대회에 총상금 347억원 규모로 성장했다. 미국여자프로골프(LPGA)투어, 일본여자프로골프(JLPGA)투어와 비교해서도 결코 손색이 없는 글로벌 투어로 자리매김했다.
구성원들이 각고의 노력을 기울인 결과지만 그중에서도 결코 빼놓을 수 없는 한 사람이 있다. 한국여자프로골퍼 1호 강춘자(69)다. KLPGA는 강춘자에 의해 씨앗이 뿌려졌고 그의 헌신으로 활짝 꽃을 피웠다고 해도 과언이 아니다. LPGA투어의 성장을 이끈 베이브 자하리아스, JLPGA투어의 르네상스를 가져온 고바야시 히로미 회장과 같은 존재다. 다음과 같은 커리어 때문이다.
강춘자는 1978년 프로 테스트에 합격한 이후 한국과 일본에서 통산 10승을 거뒀다. 선수로서 커리어도 화려하지만 그보다는 골프 행정가로서 혁혁한 업적을 남겼다.
그가 골프 행정가로 첫발을 내딛은 것은 1992년 KLPGA 전무이사로 재직하면서부터다. 이후 1999년 부회장에 이어 2011년 수석부회장이 되고 연임한 뒤 2020년부터는 투어를 관장하는 자회사 KLPGT 대표이사에 취임, 2023년까지 재임했다.
강춘자가 골프 행정가로 정점을 찍은 것은 총 33개 대회, 총상금 305억원 규모의 2022년 시즌이었다. 역대 한 시즌 최다 대회수에다 투어 사상 최초로 총상금 300억원을 돌파한 기념비적 시즌이었다.
2022시즌이 도미노가 돼 KLPGA투어는 매년 신장을 거듭, 올해는 총상금 347억원(대회당 평균 상금 11억2000만원)의 역대급 시즌으로 치러지게 됐다.
여자골프 저변 확대를 위해 회원 제도 및 투어 제도 개편, 투어 경쟁력 강화에도 심혈을 기울였다. 점프(3부)투어와 드림(2부)투어, 정규투어 3단계 승강 시스템을 도입한 게 대표적이다.
강춘자의 역량은 특히 현 김상열 회장 재임 기간에 유감없이 발휘됐다. 김 회장의 전폭적 지원과 신뢰에 힘입어서다. 1기(2017~2020년) 김상열호에선 집행부 일원으로서 여러 난관을 극복하고 KLPGA투어 황금기를 이끌었다. 2023년에 30년간의 KLPGA 행정가 역할을 마치고 야인으로 돌아간 뒤에는 ‘골프 전도사’를 자처하며 협회와 후배들의 발전을 위해 활동하고 있다. 특히 2기(2025~2028년) 김상열호의 성공을 위해 막후에서 자신의 소임을 다하는 중이다.
경기도 김포 출신인 강춘자는 김포 분진중학교 때까지만 해도 장래가 촉망되던 배구 선수였다. 제53회 전국소년체전에서 동메달을 획득했을 정도로 재능이 있었다. 그랬던 그가 자신의 운명이자 영원한 인생 동반자가 된 ‘골프’를 접한 것은 성동여실 3학년에 재학 중이던 1976년이었다. 뚝섬 골프장에 근무하던 언니(강금주씨)의 권유에 의해서였다.
강춘자는 “막내 딸을 가르치느라 김포에서 농사 지으며 고생하시는 부모님의 짐을 조금이나마 덜어드리고자 하는 마음과 새로운 분야에 도전해보고자 하는 뜻이 어우러져 골프채를 잡게 됐다”고 입문 동기를 설명했다. 강춘자가 골프로 전향한 것은 지극히 사적인 사유였지만 한국 여자 골프계로서는 역사적인 첫걸음이 됐다.
그는 아르바이트를 겸하면서 2년여 동안 연습을 했다. 그러는 사이 기회가 찾아 왔다. JLPGA 히구치 히사코 회장이 아시아 출신 여자 선수 최초로 LPGA투어에서 우승하자 한국프로골프협회(KPGA)에서 여자부 선수를 모집한 것.
스승인 조태호 프로의 권유로 테스트에 응시했다. 대부분 선수들이 풀 세트 클럽이 없을 정도로 모든 조건이 열악했다. 스승이 손님에게서 빌려다 준 클럽을 가지고 딱 한 번 연습한 뒤 테스트에 나갔다.
1978년 5월 로얄CC(현 레이크우드CC)에서 역사적인 한국여자프로 최초의 프로 테스트를 치렀다. 저변이 취약해 강춘자의 경쟁자는 7명뿐이었다. 구옥희, 김소영, 배성순, 안종현, 이귀남, 정길자, 한명현이 응시 동기였다.
4명을 선발한 테스트 결과 강춘자는 1위로 합격했다. 이어 한명현, 구옥희, 안종현 순이었다. 강춘자가 여자프로 1호가 된 것은 테스트에서 1위를 했기 때문이다.
강춘자는 “그 시절은 참으로 어려웠다. 풀 세트를 살 형편이 못돼 하프 세트로 연습을 했다. 9번 아이언으로 벙커샷 연습을 할 정도였다. 골프화 하나 살 형편이 못돼 맞지도 않는 남의 신발을 빌려 신기도 했다”며 “그때에 비하면 지금은 골프하기에 너무 좋은 시절”이라고 말했다.
강춘자는 1979년 삼양오픈과 쾌남오픈에서 우승하면서 주목을 받기 시작했다. 1982년에는 구옥희, 정길자, 한명현 등과 함께 한국계 야구 감독 가네다 쇼지의 초청으로 일본으로 건너가 JLPGA투어에서 뛰었다. 1984년엔 재수 끝에 JLPGA 테스트에서 수석 합격, 당당히 회원 신분을 취득했다.
하지만 강춘자가 꿈꿨던 ‘재팬 드림’은 생각만큼 쉽지 않았다. 우선 적응이 어려웠다. 조바심이 생기면서 성적도 좋지 않았다. 그런 악순환이 반복되면서 결국 일본 진출 5년 만에 귀국을 결행했다.
강춘자는 자신의 국내 유턴을 실패로 보지 않는다. 5년간의 일본 생활에서 새로운 가능성과 자신이 해야 할 일을 찾았기 때문이다. 귀국 이후에는 ‘KLPGA 발전’이라는 담론을 스스로에게 던진 뒤 계속 고민했다. 강춘자가 골프 행정가로서 성공할 수 있었던 바탕이다. 그래서 그는 골프 커리어를 통틀어 가장 기억에 남는 순간을 주저없이 ‘일본 진출 당시’로 꼽는다.
강춘자는 “일본에 처음 갔을 때 우리와는 비교가 되지 않는 좋은 환경에 놀라지 않을 수 없었다. 같이 건너간 동료들과 ‘KLPGA도 언젠가는 이런 환경이 되면 좋겠다’는 막연한 꿈을 꿨다”고 회상했다. 그러면서 “40년 전 일본에서 꿨던 꿈을 이루게 됐다고 자부한다”며 “동료들과 함께 지난 11년간 KLPGA투어의 발전을 위해 미력하나마 역할을 한 것에 보람을 느낀다”고 자평했다.
아쉬움도 있다. 가장 큰 여한은 KLPGA 전용 골프장을 확보하지 못한 것이다. 그는 “대회 코스를 쉽게 구할 수 없는 게 현실이다. 선수들의 연습 공간도 마땅치 않다. KLPGA 전용 골프장은 그래서 필요하다”며 “나는 그 뜻을 이루지 못했으나 후배들이 반드시 풀어낼 것으로 믿는다”고 말했다.
KLPGA의 ‘큰 어른’ 강춘자는 후배들을 향해 “KLPGA의 오늘이 있기까지 많은 분들의 관심과 자기 희생이 있었다는 사실을 잊어선 안 된다”고 조언했다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
