시사 전체기사 [포토] 매생이 수확하는 어민들 입력:2026-02-05 21:10 어민들이 5일 전남 장흥군 대덕읍 옹암마을에서 매생이를 수확하고 있다. 매생이는 깨끗한 바다에서 자라는 해초로, 겨울철 별미로 꼽힌다.연합뉴스