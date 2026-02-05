“미국 석유 사라”는 트럼프에 “무기 판매 신중하라”고 한 시진핑
작년 10월 부산 만남 이후 첫 통화
베네수·이란 통해 中 석유 루트 압박
도널드 트럼프 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석과의 통화에서 미국산 석유·가스 구매를 제안했다. 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 체포, 이란에 대한 군사적 압박 등을 통해 중국의 원유 수입 통로를 조이는 상황에서 미국산 에너지 수입을 유도한 것이다. 반면 중국은 미국산 무기의 대만 수출과 관련해 극도의 신중함을 요청했다.
트럼프 대통령은 4일(현지시간) 트루스소셜에 시 주석과의 통화 사실을 공개하며 “매우 훌륭한 통화였다. 오랜 시간에 걸쳐 심도 있게 진행됐다”고 밝혔다. 이날 통화는 지난해 10월 한국 부산에서 열린 정상회담 이후 첫 통화다.
양국은 최근 미국의 대만 무기 판매 승인과 베네수엘라·그린란드 문제 등으로 갈등했는데 이날도 미묘한 긴장이 흘렀다. 앞서 트럼프는 이란과 무역 관계를 맺은 국가들에 25% 관세를 부과한다고 경고했는데 중국을 겨냥했다는 평가가 나왔다. 중국은 원유를 러시아와 베네수엘라, 이란 등에서 수입한다. 특히 중국은 이란산 원유 최대 수입국이다. 미국이 마두로 축출 이후 베네수엘라 석유를 통제하는 상황에서 이란 정세마저 불안정해지면 중국은 원유 공급에 타격을 입는다.
트럼프가 이날 통화에서 ‘미국산 석유’ 구매를 언급한 것도 이를 고려한 것으로 보인다. 현재 중국은 ‘지정학적 리스크’를 우려해 미국산 석유를 거의 수입하지 않는다. 시 주석은 트럼프에 앞서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 화상통화를 하고 이란 문제 등을 논의했다.
‘하나의 중국’을 강조하는 시 주석은 미국의 무기 판매를 우려했다. 중국 외교부는 성명에서 무기 판매에 대해 “극도로 신중함”을 요청하면서 “대만이 중국으로부터 분리되는 일은 결코 허용되지 않을 것”이라고 밝혔다. 트럼프는 앞서 지난달 110억 달러 규모의 무기를 대만에 판매할 수 있도록 승인했다. 당시 대만은 “자체 방어능력에 대한 미국의 장기적 지지에 진심으로 감사한다”며 환영한 반면 중국은 “대만해협의 평화 안정을 심각하게 파괴했다”며 반발했다. 중국은 대만 포위 군사훈련을 실시하며 압박했다.
워싱턴=임성수 특파원
