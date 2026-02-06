인기 가수도 제쳤다… ‘1억뷰 열풍’ 다카이치, 日 총선 압승 예고

9일 만에 1억뷰, 요아소비 기록 앞서

초반 지지율 하락 개인기로 끌어올려

반토막 전망 중도연합 균열 움직임도

지난 3일 일본 사이타마현 히가시마쓰야마에서 다카이치 사나에 총리의 유세를 보기 위해 몰려든 구름 인파가 연단 맞은편 보행자 도로 한쪽을 가득 채우고 있다. 집권 자민당은 다카이치 총리의 인기에 힘입어 오는 8일 총선에서 압승할 것으로 전망된다. 로이터연합뉴스

지난달 26일 ‘다카이치 총재 메시지’라는 제목으로 일본 자민당 공식 유튜브 채널에 올라온 영상이 9일 만에 1억뷰를 돌파했다. 8일 치러지는 중의원(하원) 총선거 공시를 하루 앞두고 게시된 영상에서 다카이치 사나에 총리는 짧은 문장으로 말하고 화면도 속도감 있게 전환된다. 일본 인기 가수인 요아소비의 히트곡 ‘아이돌’ 뮤직비디오가 1억뷰를 기록하기까지 걸린 35일보다 훨씬 짧은 기간에 달성한 대기록은 현재 일본에서 다카이치의 인기가 어느 정도인지 드러낸다.



이번 총선에선 문화 현상에 가까운 다카이치 개인의 인기에 힘입어 자민당의 압승이 예상된다. 다카이치 총리는 중의원 조기 해산 강행에 따른 국정 공백 우려로 하락했던 지지율을 유세로 끌어올리기 시작했다. 반면 입헌민주당과 공명당이 합심해 창당한 제1야당 ‘중도개혁연합’은 지지부진하며 존재감을 부각하지 못한 채 좌초할 위기에 놓였다.



TV아사히는 5일 다카이치 총재 메시지 동영상과 관련해 “자민당이 온라인 홍보에 다카이치 총리를 전면에 내세웠다. 모든 동영상 설명에 ‘다카이치’가 적혀 있다”고 전했다.





가문 정치나 비자금 스캔들로 청년층의 외면을 받아온 자민당이 온라인 홍보에 힘을 쏟는 건 지난해 10월 다카이치 총리 집권 이후 나타난 변화다. 블룸버그통신은 “다카이치 총리는 전임자들이 충분히 끌어안지 못한 젊은 세대와 새로운 형태로 유대감을 쌓고 있다”고 평가했다. 다카이치 총리는 오래전부터 소셜미디어를 능수능란하게 활용하며 대중과의 접촉면을 넓혔다. 장황한 설명보다 선명한 메시지를 선호하고, 때로는 직설적인 말로 청중의 이목을 사로잡는다. 다카이치 총리의 이런 화법에 대해 마사키 하타 오사카경제대 부교수는 블룸버그에 “합의를 이루려는 식의 메시지는 청년층에게 전달되기 어렵다. 다양한 의견을 수렴하는 것보다 ‘정책을 추진하자’고 간단하게 선언하는 쪽이 더 잘 통한다”고 말했다.



다카이치 총리는 집권 초반 한때 80%를 웃돌았던 지지율이 지난달 조기 총선을 발표한 뒤 60% 안팎 수준으로 내려갔다. 중의원 해산에 따라 2026회계연도(4월 1일~2027년 3월 31일) 예산안 심의가 미뤄졌고, 오는 3월 31일 전에 통과할 가능성이 희박하다는 전망이 나오면서 비판론에 직면했기 때문이다. 하지만 다카이치 총리가 지난달 27일 선거 공시 이후 전국 각지를 순회하며 유세 활동을 펼치자 상황이 달라졌다. 그가 논쟁적인 현안보다 경제정책 위주 공약을 제시하자 청년층과 여성 유권자들의 관심이 높아졌다. 최근 사이타마현 유세에선 구름 인파가 몰려들었다.



다만 1억뷰를 넘긴 동영상 조회수를 놓고 자민당이 막대한 비용을 들여 온라인 광고 노출도를 높였기 때문이라는 지적도 나온다. 지지통신은 “다카이치 총리의 영상 조회수는 엑스 등을 통한 광고 노출의 영향을 받은 것으로 보인다”고 짚었다.



다카이치 총리가 인기를 회복하자 자민당의 압승 전망도 가시화되고 있다. 아사히신문은 지난 2일 공개한 여론조사 결과를 토대로 “자민당이 총 465석인 중의원에서 과반(233석)을 크게 웃돌 기세이며 연립여당인 일본유신회와 합산해 300석 이상을 노릴 수 있다”고 내다봤다. 다만 다카이치 총리의 인기가 실제로 표심으로 나타날지는 불투명하다. 대부분의 여론조사에서 다카이치 내각 지지율은 60% 안팎인 반면 자민당에 대한 정당 선호도는 40% 수준에 불과하다.



문제는 자민당을 견제할 정당이 사실상 존재하지 않는다는 점에 있다. 아사히신문 조사에선 중도개혁연합이 총선 전보다 반토막 나 74석 전후를 얻을 것으로 예측됐다. 입헌민주당과 공명당이 총선용으로 합당해 출범시킨 중도개혁연합 내부에선 균열 신호도 포착된다. 아사히신문과 도쿄대 공동 조사에서 중도개혁연합 내 공명당계 의원의 60%는 자민당과의 연립을 긍정적으로 평가한 것으로 나타났다. 반면 입헌민주당계 의원의 90%는 부정적인 의견을 내 온도차를 드러냈다. 공명당은 1999년부터 지난해까지 26년간 자민당의 연립정부 파트너였다. 정치적 지향점이 다른 다카이치 총리의 집권 직전 연정에서 이탈했다.



김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 국제부 김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr 2671 응원 하기 Boom de yada 지난달 26일 ‘다카이치 총재 메시지’라는 제목으로 일본 자민당 공식 유튜브 채널에 올라온 영상이 9일 만에 1억뷰를 돌파했다. 8일 치러지는 중의원(하원) 총선거 공시를 하루 앞두고 게시된 영상에서 다카이치 사나에 총리는 짧은 문장으로 말하고 화면도 속도감 있게 전환된다. 일본 인기 가수인 요아소비의 히트곡 ‘아이돌’ 뮤직비디오가 1억뷰를 기록하기까지 걸린 35일보다 훨씬 짧은 기간에 달성한 대기록은 현재 일본에서 다카이치의 인기가 어느 정도인지 드러낸다.이번 총선에선 문화 현상에 가까운 다카이치 개인의 인기에 힘입어 자민당의 압승이 예상된다. 다카이치 총리는 중의원 조기 해산 강행에 따른 국정 공백 우려로 하락했던 지지율을 유세로 끌어올리기 시작했다. 반면 입헌민주당과 공명당이 합심해 창당한 제1야당 ‘중도개혁연합’은 지지부진하며 존재감을 부각하지 못한 채 좌초할 위기에 놓였다.TV아사히는 5일 다카이치 총재 메시지 동영상과 관련해 “자민당이 온라인 홍보에 다카이치 총리를 전면에 내세웠다. 모든 동영상 설명에 ‘다카이치’가 적혀 있다”고 전했다.가문 정치나 비자금 스캔들로 청년층의 외면을 받아온 자민당이 온라인 홍보에 힘을 쏟는 건 지난해 10월 다카이치 총리 집권 이후 나타난 변화다. 블룸버그통신은 “다카이치 총리는 전임자들이 충분히 끌어안지 못한 젊은 세대와 새로운 형태로 유대감을 쌓고 있다”고 평가했다. 다카이치 총리는 오래전부터 소셜미디어를 능수능란하게 활용하며 대중과의 접촉면을 넓혔다. 장황한 설명보다 선명한 메시지를 선호하고, 때로는 직설적인 말로 청중의 이목을 사로잡는다. 다카이치 총리의 이런 화법에 대해 마사키 하타 오사카경제대 부교수는 블룸버그에 “합의를 이루려는 식의 메시지는 청년층에게 전달되기 어렵다. 다양한 의견을 수렴하는 것보다 ‘정책을 추진하자’고 간단하게 선언하는 쪽이 더 잘 통한다”고 말했다.다카이치 총리는 집권 초반 한때 80%를 웃돌았던 지지율이 지난달 조기 총선을 발표한 뒤 60% 안팎 수준으로 내려갔다. 중의원 해산에 따라 2026회계연도(4월 1일~2027년 3월 31일) 예산안 심의가 미뤄졌고, 오는 3월 31일 전에 통과할 가능성이 희박하다는 전망이 나오면서 비판론에 직면했기 때문이다. 하지만 다카이치 총리가 지난달 27일 선거 공시 이후 전국 각지를 순회하며 유세 활동을 펼치자 상황이 달라졌다. 그가 논쟁적인 현안보다 경제정책 위주 공약을 제시하자 청년층과 여성 유권자들의 관심이 높아졌다. 최근 사이타마현 유세에선 구름 인파가 몰려들었다.다만 1억뷰를 넘긴 동영상 조회수를 놓고 자민당이 막대한 비용을 들여 온라인 광고 노출도를 높였기 때문이라는 지적도 나온다. 지지통신은 “다카이치 총리의 영상 조회수는 엑스 등을 통한 광고 노출의 영향을 받은 것으로 보인다”고 짚었다.다카이치 총리가 인기를 회복하자 자민당의 압승 전망도 가시화되고 있다. 아사히신문은 지난 2일 공개한 여론조사 결과를 토대로 “자민당이 총 465석인 중의원에서 과반(233석)을 크게 웃돌 기세이며 연립여당인 일본유신회와 합산해 300석 이상을 노릴 수 있다”고 내다봤다. 다만 다카이치 총리의 인기가 실제로 표심으로 나타날지는 불투명하다. 대부분의 여론조사에서 다카이치 내각 지지율은 60% 안팎인 반면 자민당에 대한 정당 선호도는 40% 수준에 불과하다.문제는 자민당을 견제할 정당이 사실상 존재하지 않는다는 점에 있다. 아사히신문 조사에선 중도개혁연합이 총선 전보다 반토막 나 74석 전후를 얻을 것으로 예측됐다. 입헌민주당과 공명당이 총선용으로 합당해 출범시킨 중도개혁연합 내부에선 균열 신호도 포착된다. 아사히신문과 도쿄대 공동 조사에서 중도개혁연합 내 공명당계 의원의 60%는 자민당과의 연립을 긍정적으로 평가한 것으로 나타났다. 반면 입헌민주당계 의원의 90%는 부정적인 의견을 내 온도차를 드러냈다. 공명당은 1999년부터 지난해까지 26년간 자민당의 연립정부 파트너였다. 정치적 지향점이 다른 다카이치 총리의 집권 직전 연정에서 이탈했다.김철오 기자 kcopd@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지