정청래 고개 숙였지만… 초선들 “합당, 지선 이후 논의” 고수
여론조사, 합당반대 44%·찬성 29%
이대통령, 靑 만찬서 합당 언급 안해
정청래 더불어민주당 대표가 초선 의원들과 만나 조국혁신당과의 깜짝 합당 제의에 대해 사과하고 당내 숙의를 거치겠다고 밝혔다. 하지만 초선 의원들은 6·3 지방선거 이후 합당을 추진하자는 기존 입장을 재확인하면서 정 대표의 정면돌파 시도가 어려움을 겪고 있다.
정 대표는 국회에서 열린 초선 모임 ‘더민초’ 간담회에서 “(합당을) 긴급 제안 형태로 하다 보니 많은 분이 당혹스럽고 우려스럽다는 말씀을 해주신 점, 대단히 송구스럽게 생각한다”며 먼저 고개를 숙였다. 이어 “당원이 가라면 가고 멈추라면 멈추겠다”고 밝혔다.
간담회 후 더민초 대표인 이재강 의원은 “위임한 의원을 포함하면 80% 이상 모여서 허심탄회하게 의견을 제시했다”며 “지금은 합당으로 당이 분열되는 걸 막고, 정부와 경제를 신속히 뒷받침하고, 지선 승리에 매진해야 한다는 얘기가 있었다”고 전했다. 이어 “정 대표도 초선 간담회에 이어 재선, 3선 의원과의 토론과 당원과의 숙의 기간도 갖기로 했다”고 말했다.
간담회에 참석한 다른 의원은 “아예 합당하지 말자는 의견도 있었지만 지선 이후 합당하자는 얘기가 가장 많았다”고 말했다. 정 대표는 주로 경청했으며 중간에 한 차례 “선거는 인물이 좋아서 당선되는 게 아니라 진영 투표다. 구도가 잡혀야 선거를 잘 치를 수 있다”는 취지의 의견만 개진했다고 한다.
합당에 대한 전반적 여론도 부정적으로 나타났다. 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 2~4일 만 18세 이상 1003명을 대상으로 한 전국지표조사(NBS)에서 반대는 44%로 찬성(29%)보다 15% 포인트 높았다. 민주당 지지층에서도 찬성이 47%로 절반에 못 미쳤고, 반대 의견은 38%였다. 혁신당 지지층에서는 찬성 64%, 반대 27%로 나타났다(자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조).
이재명 대통령은 이날 민주당 대표 시절 합을 맞췄던 전직 원내대표단을 청와대로 초청해 만찬을 같이했다. 친명(친이재명)계 핵심인 박찬대 당시 원내대표를 비롯해 박성준·김용민·노종면·윤종군 의원 등이 참석했다. 한 참석자는 “박찬대 의원이 인천시장에, 정준호 의원이 광주시장에 출마한다고 말해 대통령이 ‘열심히 하라’고 화답했다”고 전했다. 합당 등 당무 관련 사안은 언급되지 않았다고 한다. 다른 인사는 “동지적인 이야기를 나눴다. 따뜻하고 화기애애한 분위기였다”고 말했다. 민주당 현 원내지도부는 우원식 국회의장과 만찬을 했다.
김혜원 이동환 한웅희 기자 kime@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사