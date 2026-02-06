이찬진 “금감원, 국가기관 돼야”… 한 달 전엔 “독립성 중요”

정권 실세 논란에 ‘톤 다운’ 분석

특사경 수심위 설치서도 물러나

연합뉴스

이찬진(사진) 금융감독원장이 5일 그간 반대해 온 금감원의 공공기관 지정에 대해 바람직하다는 취지의 입장을 내놨다. 금융위원회와 금감원이 특별사법경찰(특사경) 인지수사권을 두고 힘겨루기를 벌이고 있고, 금감원 쪽으로 무게가 실리던 국면에 나온 ‘톤 다운’ 발언 배경에 관심이 쏠린다. 이재명 대통령과 가까운 사이로 알려진 이 원장이 정권 실세 논란을 의식해 한 발 물러난 것 아니냐는 평가도 나온다.



이 원장은 이날 국회 정무위원회 업무보고에서 “기관장 입장에서 말하기는 조심스럽지만, 개인적으로는 금감원이 미국 증권거래위원회(SEC)나 일본 금융청처럼 국가기관이 되는 것이 가장 바람직하다고 본다”고 말했다. 불과 한 달 전 기자간담회에서 “금융감독기구의 독립성은 전 세계적으로 중요한 가치이며, 공공기관 지정은 글로벌 스탠다드에 맞지 않는다”고 했던 입장과는 결이 달라진 것이다. 금감원 내부에서는 “갑작스러운 기조 변화에 당황스럽다”는 반응도 나왔다.



이 원장은 금감원 특사경 권한 확대 논란과 관련해서도 기존보다 한발 물러선 태도를 보였다. 그는 “민주적 통제 절차는 금융위 수사심의위원회가 담당하는 쪽으로 양 기관 간 협의가 정리되고 있다”며 “수사권 남용 우려도 상당 부분 통제 장치가 작동할 것”이라고 말했다. 애초 금감원 내부에 별도의 수사심의위원회를 설치하겠다는 구상에서 후퇴한 셈이다.



금감원 수장의 태도 변화를 두고 금융권에선 이 원장이 자신을 둘러싼 ‘정권 실세’ 논란을 의식한 것 아니냐는 해석이 나온다. 금감원은 특사경 인지수사권 확보, 공공기관 지정 유보 등 주요 현안에서 금융위를 압도하며 사실상 ‘판정승’을 거뒀다는 평가를 받아왔다. 이에 금감원 권한이 지나치게 비대해지는 것 아니냐는 우려도 제기돼 왔다.



여야 모두 금감원의 위상과 권한을 다시 정리할 필요가 있다는 점에서는 공감대를 보였다. 이인영 더불어민주당 의원은 “민간기구에 사실상의 사법권을 부여하는 문제는 매우 신중해야 한다”며 “근본적으로 금감원의 법적 지위를 명확히 할 필요가 있다”고 말했다. 윤한홍 국민의힘 의원도 “종전에는 민간기구로 남는 것이 바람직하다고 봤지만, 인지수사권을 갖는다면 공공기관으로 가는 것이 맞다”며 “책임은 지지 않으면서 권한만 확대하려는 것은 옳지 않다”고 비판했다.



금감원 관계자는 “금감원의 법적 지위와 독립성을 유지해야 한다는 원칙에는 변함이 없으며, 금융시장 감독의 실효성을 위해 필요한 고유 권한 역시 계속 확보돼야 한다는 입장”이라고 말했다.



박성영 기자 psy@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 이찬진(사진) 금융감독원장이 5일 그간 반대해 온 금감원의 공공기관 지정에 대해 바람직하다는 취지의 입장을 내놨다. 금융위원회와 금감원이 특별사법경찰(특사경) 인지수사권을 두고 힘겨루기를 벌이고 있고, 금감원 쪽으로 무게가 실리던 국면에 나온 ‘톤 다운’ 발언 배경에 관심이 쏠린다. 이재명 대통령과 가까운 사이로 알려진 이 원장이 정권 실세 논란을 의식해 한 발 물러난 것 아니냐는 평가도 나온다.이 원장은 이날 국회 정무위원회 업무보고에서 “기관장 입장에서 말하기는 조심스럽지만, 개인적으로는 금감원이 미국 증권거래위원회(SEC)나 일본 금융청처럼 국가기관이 되는 것이 가장 바람직하다고 본다”고 말했다. 불과 한 달 전 기자간담회에서 “금융감독기구의 독립성은 전 세계적으로 중요한 가치이며, 공공기관 지정은 글로벌 스탠다드에 맞지 않는다”고 했던 입장과는 결이 달라진 것이다. 금감원 내부에서는 “갑작스러운 기조 변화에 당황스럽다”는 반응도 나왔다.이 원장은 금감원 특사경 권한 확대 논란과 관련해서도 기존보다 한발 물러선 태도를 보였다. 그는 “민주적 통제 절차는 금융위 수사심의위원회가 담당하는 쪽으로 양 기관 간 협의가 정리되고 있다”며 “수사권 남용 우려도 상당 부분 통제 장치가 작동할 것”이라고 말했다. 애초 금감원 내부에 별도의 수사심의위원회를 설치하겠다는 구상에서 후퇴한 셈이다.금감원 수장의 태도 변화를 두고 금융권에선 이 원장이 자신을 둘러싼 ‘정권 실세’ 논란을 의식한 것 아니냐는 해석이 나온다. 금감원은 특사경 인지수사권 확보, 공공기관 지정 유보 등 주요 현안에서 금융위를 압도하며 사실상 ‘판정승’을 거뒀다는 평가를 받아왔다. 이에 금감원 권한이 지나치게 비대해지는 것 아니냐는 우려도 제기돼 왔다.여야 모두 금감원의 위상과 권한을 다시 정리할 필요가 있다는 점에서는 공감대를 보였다. 이인영 더불어민주당 의원은 “민간기구에 사실상의 사법권을 부여하는 문제는 매우 신중해야 한다”며 “근본적으로 금감원의 법적 지위를 명확히 할 필요가 있다”고 말했다. 윤한홍 국민의힘 의원도 “종전에는 민간기구로 남는 것이 바람직하다고 봤지만, 인지수사권을 갖는다면 공공기관으로 가는 것이 맞다”며 “책임은 지지 않으면서 권한만 확대하려는 것은 옳지 않다”고 비판했다.금감원 관계자는 “금감원의 법적 지위와 독립성을 유지해야 한다는 원칙에는 변함이 없으며, 금융시장 감독의 실효성을 위해 필요한 고유 권한 역시 계속 확보돼야 한다는 입장”이라고 말했다.박성영 기자 psy@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지