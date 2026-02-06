‘클로드 코워크’ 충격… 한국 증시도 휘청, 시총 200조 증발
삼성전자·SK하이닉스 6% 안팎 하락
역대급 빚투에 개인 ‘폭풍 매수’ 우려
“반도체 의존 장세, 변동성 키웠다”
‘클로드 코워크’ 충격이 미국을 넘어 한국 증시까지 덮쳤다. 미국 기술주 급락 영향으로 ‘반도체 투톱’ 삼성전자와 SK하이닉스의 주가가 급락했다. 국내 증시는 하루 만에 시가총액 약 200조원이 줄어들며 시총 5000조가 무너졌다. 외국인 투자자가 반도체 중심으로 역대 최대 규모인 약 5조원을 투매했다. 하지만 개인이 6조원 이상 순매수하며 코스피 지수를 받쳤다.
5일 코스피는 전장보다 207.53포인트(-3.86%) 하락한 5163.57로 거래를 마쳤다. 코스닥도 전장보다 41.02포인트(-3.57%) 하락한 1108.41에 장을 마감하며 유사한 낙폭을 보였다. 코스피 시가총액 1~50위 종목 중 42곳에 파란불이 들어왔다. 특히 반도체 대형주를 중심으로 투심이 급랭했다. 삼성전자는 5.80% 떨어진 15만9300원으로 ‘16만 전자’가 깨졌다. SK하이닉스도 6.44% 급락하며 84만2000원에 장을 마감했다. SK스퀘어(-6.15%), 한화에어로스페이스(-7.33%), 두산에너빌리티(-6.11%), HD현대중공업(-5.66%) 등도 지수 평균보다 큰 낙폭을 보였다.
외국인과 기관이 팔고, 개인은 ‘폭풍 매수’했다. 유가증권시장에선 이날 오후 5시 기준 개인이 6조7791억원을 순매수하며 역대 최대 규모를 기록했다. 지난 2일 기록한 역대 최대 순매수액 4조5874억원보다 2조원 많다. 외국인은 5조108억원을 순매도했다. 외국인은 코스피200선물시장에서도 1조6984억원을 매도했다. 기관도 2조693억원 팔아치우며 매도 행렬에 동참했다.
이날 한국 증시 급락은 클로드발(發) 미국 기술주 하락 영향이다. 인공지능(AI) 모델 개발사 앤트로픽이 생성형 AI 클로드의 업무용 보조도구 ‘코워크’를 내놓은 뒤 “AI가 소프트웨어 산업을 잠식할 것”이라는 우려가 등장했다. 이후 미국 기술주들의 주가 하락이 이어졌다. 클로드 코워크는 프로그래밍 지식이 없는 일반 사무직도 AI와 대화를 통해 문서 요약, 데이터 분석, 계약서 검토 등의 업무를 자동화하는 앱을 만들 수 있게 한 서비스다.
이효섭 자본시장연구원 선임연구위원은 “지난 2일 한국 증시 급락이 케빈 워시발 유동성 축소 우려였다면, 이날은 미국 소프트웨어 업종 기술주들의 실적 전망치 하향에 따른 것”이라며 “최근 한국 코스피 상승세는 반도체 수요 때문인데 미국 기술주들이 떨어지니 변동성이 커졌다”고 말했다. 정용택 IBK투자증권 수석연구위원도 “한국 증시 호황이 미국 기술주의 수요에 기인하므로 앞으로도 미국 영향을 받을 가능성이 크다”고 말했다.
외국인의 대규모 ‘팔자 행렬’을 두고도 우려의 목소리가 나온다. 이 선임연구위원은 “외국인 매도 규모가 예상보다 너무 크다. 단기 고점 신호가 될 수 있을 정도로 수급이 부담스러운 상황”이라고 말했다.
김석환 미래에셋증권 연구원은 “최근 빚투가 역대급인데 변동성이 큰 장에서 주가가 출렁이면 개인은 버티기 어려울 수 있다”고 우려했다. 금융투자협회에 따르면 지난 4일 기준 신용거래융자 잔고는 30조9351억원으로 역대 최고치를 기록했다.
권중혁 기자 green@kmib.co.kr
