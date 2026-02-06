쿠팡 고객 정보 계정 16만5000개 또 새나갔다

유출 피해 3386만5000명으로 늘어

쿠팡 “작년 사건서 추가 확인된 사항”



지난해 11월 발생한 쿠팡의 개인정보 유출 사건과 관련해 16만5000여개 계정의 개인정보가 추가 유출된 것으로 확인됐다. 쿠팡은 당초 추가 유출이 없다고 밝혔지만 또다시 이 같은 사례가 확인된 것이다. 이로써 최종 유출 인원은 기존 3370만명에서 3386만5000명으로 늘었다.



쿠팡은 5일 추가로 개인정보가 유출된 대상 고객들에게 유출 안내문을 문자로 안내했다. 쿠팡은 “지난 2025년 11월 발생한 개인정보 유출에 대한 비정상적인 접근 경로를 그 즉시 차단해 조치를 완료했다”며 “11월 발생한 동일한 개인정보 유출 사건에서 16만5000여건 계정의 추가 유출이 확인됐다”고 공지했다.



유출된 정보는 고객이 입력한 주소록 정보(이름·전화번호·주소)로 알려졌다. 쿠팡은 결제 및 로그인 관련 정보를 비롯해 이메일과 주문목록, 공동현관번호는 유출되지 않았다고 밝혔다. 쿠팡 관계자는 “이번 유출은 새롭게 발생한 것이 아니라, 작년 11월에 발표한 개인정보 유출 건에서 추가로 확인된 사항”이라고 설명했다.



추가 개인정보 유출 인원은 관련 조사 과정에서 드러난 것으로 알려졌다. 쿠팡은 개인정보보호위원회의 권고에 따라 고객에게 추가 유출 사실을 통지했다.



쿠팡은 “내부 모니터링을 한층 강화해 유사시 즉시 대응할 수 있는 체계를 확립해 운영 중에 있다"며 "고객에 심려를 끼쳐 드린 점에 대해 다시 한번 진심으로 사과의 말씀을 드린다”고 했다. 쿠팡은 추가 유출 고객들에에 대해서도 1인당 5만 원 상당의 구매이용권을 보상으로 지급할 예정이다.



경찰은 쿠팡 사태 연석 청문회에서 위증한 혐의를 받는 해롤드 로저스 한국 쿠팡 임시대표를 6일 재소환하기로 했다. 로저스 대표는 지난해 말 국회에서 열린 쿠팡 사태 연석 청문회에서 개인정보 유출 용의자를 만난 배경에 대해 한국 정부(국가정보원) 지시가 있었다는 취지로 답변했다. 그러나 국정원은 쿠팡 측에 어떤 지시도 한 바 없다고 반박했고, 과방위는 로저스 대표 등 쿠팡 전·현직 임원 7명을 고발했다.



이택현 기자 alley@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 지난해 11월 발생한 쿠팡의 개인정보 유출 사건과 관련해 16만5000여개 계정의 개인정보가 추가 유출된 것으로 확인됐다. 쿠팡은 당초 추가 유출이 없다고 밝혔지만 또다시 이 같은 사례가 확인된 것이다. 이로써 최종 유출 인원은 기존 3370만명에서 3386만5000명으로 늘었다.쿠팡은 5일 추가로 개인정보가 유출된 대상 고객들에게 유출 안내문을 문자로 안내했다. 쿠팡은 “지난 2025년 11월 발생한 개인정보 유출에 대한 비정상적인 접근 경로를 그 즉시 차단해 조치를 완료했다”며 “11월 발생한 동일한 개인정보 유출 사건에서 16만5000여건 계정의 추가 유출이 확인됐다”고 공지했다.유출된 정보는 고객이 입력한 주소록 정보(이름·전화번호·주소)로 알려졌다. 쿠팡은 결제 및 로그인 관련 정보를 비롯해 이메일과 주문목록, 공동현관번호는 유출되지 않았다고 밝혔다. 쿠팡 관계자는 “이번 유출은 새롭게 발생한 것이 아니라, 작년 11월에 발표한 개인정보 유출 건에서 추가로 확인된 사항”이라고 설명했다.추가 개인정보 유출 인원은 관련 조사 과정에서 드러난 것으로 알려졌다. 쿠팡은 개인정보보호위원회의 권고에 따라 고객에게 추가 유출 사실을 통지했다.쿠팡은 “내부 모니터링을 한층 강화해 유사시 즉시 대응할 수 있는 체계를 확립해 운영 중에 있다"며 "고객에 심려를 끼쳐 드린 점에 대해 다시 한번 진심으로 사과의 말씀을 드린다”고 했다. 쿠팡은 추가 유출 고객들에에 대해서도 1인당 5만 원 상당의 구매이용권을 보상으로 지급할 예정이다.경찰은 쿠팡 사태 연석 청문회에서 위증한 혐의를 받는 해롤드 로저스 한국 쿠팡 임시대표를 6일 재소환하기로 했다. 로저스 대표는 지난해 말 국회에서 열린 쿠팡 사태 연석 청문회에서 개인정보 유출 용의자를 만난 배경에 대해 한국 정부(국가정보원) 지시가 있었다는 취지로 답변했다. 그러나 국정원은 쿠팡 측에 어떤 지시도 한 바 없다고 반박했고, 과방위는 로저스 대표 등 쿠팡 전·현직 임원 7명을 고발했다.이택현 기자 alley@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지