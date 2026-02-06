민감 정보 노출 우려… 구글 고정밀 지도 반출 ‘기로’
디지털 무역 장벽 논쟁 우려
안보 우려에 통상 압박 충돌
정부가 고정밀 지도 국외 반출을 원하는 구글에 요구한 보완 서류가 5일 마감됐다. 구글과 정부는 서류 제출 여부에 대해 말을 아꼈지만 업계에서는 제출을 완료했을 것이란 전망이 우세하다. 미국과의 통상·관세 이슈가 얽혀 있어 결론을 내리기가 쉽지 않아 보인다.
국토교통부, 행정안전부 등 관계부처가 모인 ‘측량 성과 국외 반출 협의체’는 구글이 제출한 서류를 검토한 뒤 국외 반출 허가 여부를 결정한다. 정부 관계자는 “반출 여부 결정을 위한 협의체 개최 시점은 아직 정해진 바 없다”며 “다만 몇 달까지 소요되지는 않을 것 같다”고 말했다. 이어 “(추가 보완 요구 가능성이) 없다고 할 수는 없지만 현재로선 말하기 조심스럽다”고 전했다.
변수는 통상·관세 이슈다. 현재 진행 중인 한미 통상·관세 협상 과정에서 미국 측이 고정밀 지도 반출 문제를 ‘디지털 무역 장벽’으로 꼽고 있는 것으로 알려지면서다.
구글은 2007년과 2016년에도 1대 5000 축척 지도를 반출할 수 있도록 해달라고 요청했었다. 정부는 군사시설 등 민감 정보가 노출될 것을 우려해 거부했다.
정부는 지난해 논의 과정에서 구글 측에 지도 반출 조건 중 하나로 국내 데이터센터 건립을 내걸었다. 미국 정부의 압박이 있을 경우 국내에 데이터센터를 짓지 않은 채 구글에 고정밀 지도를 내주게 되는 것 아니냐는 우려도 나온다.
데이터센터 건립을 요구 조건으로 내건 이유는 세금과 관리의 용이성 때문이다. 국제 조세 원칙에 따라 외국 기업에 법인세를 부과하기 위해서는 국내에 고정 사업장을 둬야 한다. 또 데이터센터가 국내에 있어야 범죄 등 긴급 상황이 생기면 자료 확보에도 상대적으로 수월해질 수 있다. 하지만 구글은 이에 난색을 보인 것으로 전해졌다.
지도 국외 반출 시 최대 197조원 규모의 경제적 손실이 발생할 수 있다는 주장도 나왔다. 정진도 한국교원대 교육정책전문대학원 교수는 “지도 반출 파급 효과를 분석한 결과 지도·플랫폼·모빌리티·건설 등 산업 분야에서 향후 10년간 약 150조~197조원의 비용 손실이 발생할 것이라는 연구 결과가 나왔다”고 우려했다.
