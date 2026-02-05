대통령 말에도… 與 ‘보완수사권’ 안 주기로
중수청 수사인력 일원화 방침
당론 확정… 금주 정부에 전달
더불어민주당이 검찰개혁과 관련해 공소청에 보완수사권 대신 보완수사요구권만 부여하기로 했다. 신설되는 중대범죄수사청(중수청)의 인력은 ‘수사관’으로 일원화해 전문수사관과 사법수사관으로 이원화된 정부안을 변경하기로 했다.
민주당은 5일 국회에서 정책의원총회를 열고 중수청·공소청 설치법 및 형사소송법 개정 관련 당론을 이번 주 정부에 전달할 예정이라고 김한규 원내정책수석이 밝혔다. 민주당은 이재명 대통령이 신년 기자회견에서 예외적 허용 필요성을 밝혔던 보완수사권은 부여하지 않기로 의견을 모았다. 공소청에 보완수사요구권만 허용하겠다는 것이다. 보완수사권을 허용할 경우 ‘수사와 기소의 완전 분리’라는 검찰개혁 취지가 흔들린다는 뜻이다.
민주당은 대신 보완수사요구권이 실질적으로 작동할 수 있도록 하는 장치를 마련하기로 했다. 김 원내정책수석은 “검찰개혁에 대한 지지자들의 열망을 생각할 때 이는 상징적인 부분”이라며 “피해자가 미진한 수사로 억울하게 피해 보지 않도록 공소청에서 다른 수사기관에 충분히 의견을 개진하고, 따르지 않으면 사실상 강제할 수 있는 방안을 마련하는 식으로 개정안을 준비했다”고 말했다.
공소청 수장 명칭은 ‘공소청장’을 원칙으로 정했다. 다만 헌법에 검찰총장이 명시된 만큼 ‘공소청장이 검찰총장을 겸한다’ 등의 규정을 신설한다는 방침이다.
민주당은 중수청 수사 인력 구조는 수사관으로 일원화하기로 했다. 정부 입법예고안은 변호사 자격을 가진 수사사법관과 일반 전문수사관으로 이원화된 구조였다. 그러나 강경파를 중심으로 “사실상 이름만 바꾼 검찰청”이라는 반발이 나오자 수사 인력을 단일 구조로 전환하기로 했다. 민주당은 대신 담당 업무에 따라 정부가 법률수사관 등 세부 직책을 마련토록 했다.
김 수석은 “(정부 초안은) 소위 검사 또는 법조인 출신 수사관과 그렇지 않은 수사관이 이원화돼 있는데 일원화는 자격 조건이 없어진다는 것”이라고 설명했다. 중수청장 자격은 ‘15년 이상 수사기관 경력을 갖거나 법조 경력 15년 이상인 사람’으로 제시했다.
김혜원 한웅희 기자 kime@kmib.co.kr
