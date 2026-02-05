검찰개혁, 결국 강경파 뜻대로… 중수청법 수정 여지는 남겨

與 의총, 보완수사요구권만 주기로

“최종 결정은 국회가… 주도적 완수”

늦어도 내달초까지 법안 처리해야

정청래(왼쪽 두 번째) 더불어민주당 대표가 5일 국회에서 열린 정책의원총회에서 한병도 원내대표와 대화를 나누고 있다. 민주당은 검찰개혁에 따라 출범하는 공소청에 보완수사권 대신 보완수사요구권만 부여하기로 결정했다. 이병주 기자

더불어민주당은 5일 정책의원총회에서 강경파 주도의 검찰개혁 당론을 내며 최종적 입법권이 국회에 있다는 점을 선언했다. 다만 국회 상임위원회 차원의 당정협의 등 추가 수정 가능성은 시사했다. 일단 선명성이 강조된 개혁안을 당론으로 정하되 추후 조정의 여지는 남겨둔 것으로 풀이된다.



정청래 민주당 대표는 이날 의총에서 “정부가 입법예고안을 냈지만 결국 삼권분립에 의해 최종 의사결정은 국회에서 하는 것”이라며 “국회가 중심이 돼야 하고, 주도적으로 검찰개혁을 완수해야겠다는 사명감을 우리 모두 가져야 한다”고 밝혔다. 수사·기소 분리가 검찰개혁 입법의 모든 세부사항을 관통하는 원칙이어야 하며, 검찰 권력의 분산과 민주화는 시대적 사명이라고도 덧붙였다.



민주당은 이날 의총을 통해 공소청에 보완수사요구권만 부여하고, 보완수사권은 허용하지 않는 방향으로 결론내렸다. 김한규 원내정책수석부대표는 “보완수사가 필요한 영역이 있다는 주장에도 나름대로 일리가 있지만 일단 보완수사요구권을 통해 그런 문제를 해결하자는 것이 여러분의 생각”이라고 설명했다. 일단 보완수사권을 불허하고, 추후 시행 과정에서 개선 필요성이 제기되면 그에 맞춰나가겠다는 취지다.



이는 앞서 여권 내 강경파를 중심으로 제기된 주장과 일맥상통한다. 국회 법제사법위원회 민주당 간사인 김용민 의원은 지난달 30일 국회에서 기자들과 만나 “수사·기소를 분리했는데 보완수사권을 예외적으로 인정하고 예산·인력이 따라가면 검찰을 공소청으로 간판만 바꾸고 달라진 건 하나도 없는 것”이라고 말했다. 유시민 작가도 최근 김어준씨 유튜브에 출연해 “수사·기소 분리라는 대원칙을 철저히 실현하기 위해 제도를 바꿨다가 일부 부작용이 생기면 나중에 보완하면 된다”며 “지금 무슨 보완수사권이니 하는 되지도 않는 얘기들을 가지고 (하고 있다)”라고 목소리를 높였다.



민주당은 정부가 새로 수정안을 내놓더라도 추가 협의가 필요할 수 있다고 내다봤다. 김 원내수석은 “정부안에 당의 요구가 잘 반영되지 않는다면 상임위에서 충분히 당정협의를 다시 할 수 있는 상황”이라며 “정부가 (당론을) 100% 받아들일 수 없는 사정도 있을 것이고, 정부가 수정안을 냈다고 해서 당이 무조건 수용할 수는 없는 부분”이라고 말했다. 다만 올해 하반기 중대범죄수사청·공소청의 정상 출범을 위해 늦어도 다음 달 초까지 법안을 통과시켜야 하는 만큼 추후 수정안에 대한 국회 논의가 과도하게 길어지진 않을 것이라고도 전망했다.



민주당은 중수청 수사범위 등에 대해 일부 제기된 이견을 종합해 당론을 정리한 뒤 정부에 전달할 방침이다. 한 민주당 의원은 “‘국회가 숙의해 달라’는 것이 대통령의 당부였으니 당에서는 최대한으로 주면 정부 쪽에서 다시 요청이 있지 않겠느냐”며 “지금부터 당에서 논의 공간을 없앨 필요는 없어 보인다”고 말했다.



송경모 한웅희 기자 ssong@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회부 한웅희 기자 han@kmib.co.kr 420 응원 하기 충실히 듣고 올바르게 쓰겠습니다. 더불어민주당은 5일 정책의원총회에서 강경파 주도의 검찰개혁 당론을 내며 최종적 입법권이 국회에 있다는 점을 선언했다. 다만 국회 상임위원회 차원의 당정협의 등 추가 수정 가능성은 시사했다. 일단 선명성이 강조된 개혁안을 당론으로 정하되 추후 조정의 여지는 남겨둔 것으로 풀이된다.정청래 민주당 대표는 이날 의총에서 “정부가 입법예고안을 냈지만 결국 삼권분립에 의해 최종 의사결정은 국회에서 하는 것”이라며 “국회가 중심이 돼야 하고, 주도적으로 검찰개혁을 완수해야겠다는 사명감을 우리 모두 가져야 한다”고 밝혔다. 수사·기소 분리가 검찰개혁 입법의 모든 세부사항을 관통하는 원칙이어야 하며, 검찰 권력의 분산과 민주화는 시대적 사명이라고도 덧붙였다.민주당은 이날 의총을 통해 공소청에 보완수사요구권만 부여하고, 보완수사권은 허용하지 않는 방향으로 결론내렸다. 김한규 원내정책수석부대표는 “보완수사가 필요한 영역이 있다는 주장에도 나름대로 일리가 있지만 일단 보완수사요구권을 통해 그런 문제를 해결하자는 것이 여러분의 생각”이라고 설명했다. 일단 보완수사권을 불허하고, 추후 시행 과정에서 개선 필요성이 제기되면 그에 맞춰나가겠다는 취지다.이는 앞서 여권 내 강경파를 중심으로 제기된 주장과 일맥상통한다. 국회 법제사법위원회 민주당 간사인 김용민 의원은 지난달 30일 국회에서 기자들과 만나 “수사·기소를 분리했는데 보완수사권을 예외적으로 인정하고 예산·인력이 따라가면 검찰을 공소청으로 간판만 바꾸고 달라진 건 하나도 없는 것”이라고 말했다. 유시민 작가도 최근 김어준씨 유튜브에 출연해 “수사·기소 분리라는 대원칙을 철저히 실현하기 위해 제도를 바꿨다가 일부 부작용이 생기면 나중에 보완하면 된다”며 “지금 무슨 보완수사권이니 하는 되지도 않는 얘기들을 가지고 (하고 있다)”라고 목소리를 높였다.민주당은 정부가 새로 수정안을 내놓더라도 추가 협의가 필요할 수 있다고 내다봤다. 김 원내수석은 “정부안에 당의 요구가 잘 반영되지 않는다면 상임위에서 충분히 당정협의를 다시 할 수 있는 상황”이라며 “정부가 (당론을) 100% 받아들일 수 없는 사정도 있을 것이고, 정부가 수정안을 냈다고 해서 당이 무조건 수용할 수는 없는 부분”이라고 말했다. 다만 올해 하반기 중대범죄수사청·공소청의 정상 출범을 위해 늦어도 다음 달 초까지 법안을 통과시켜야 하는 만큼 추후 수정안에 대한 국회 논의가 과도하게 길어지진 않을 것이라고도 전망했다.민주당은 중수청 수사범위 등에 대해 일부 제기된 이견을 종합해 당론을 정리한 뒤 정부에 전달할 방침이다. 한 민주당 의원은 “‘국회가 숙의해 달라’는 것이 대통령의 당부였으니 당에서는 최대한으로 주면 정부 쪽에서 다시 요청이 있지 않겠느냐”며 “지금부터 당에서 논의 공간을 없앨 필요는 없어 보인다”고 말했다.송경모 한웅희 기자 ssong@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지