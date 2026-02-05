한·미 ‘안보 패키지’도 이상 기류… 원자력·핵잠 등 후속 협상 난항
“미국, 관세·안보 이슈 묶는 움직임”
안보 사안 대면 협의 사실상 공전
미국이 관세 리스크를 다시 키우기 시작하면서 원자력·핵추진잠수함 등 한·미 간 ‘안보 패키지’ 협의에도 이상기류가 감지되고 있다. 미 측이 양국 협의를 위한 범정부 협의체 구성을 완료하지 않아 관련 논의는 3개월 가까이 본궤도에 오르지 못하고 있다.
위성락 국가안보실장은 5일 통화에서 “관세 쪽에서 벌어진 일의 여파로 미국이 관세와 안보 이슈를 같이 다루는 기류가 느껴진다”며 “미 측이 관세와 안보를 따로 보지 않아 여러 가지 (논의)가 지연되는 상황”이라고 밝혔다. 앞서 도널드 트럼프 대통령은 대미투자 지연을 이유로 관세 재인상(15%→25%)을 예고했다.
정부는 미 측 실무대표단이 연초 방한해 팩트시트에 담긴 안보 사안 대면 협의가 본격 시작될 것으로 기대했다. 태스크포스(TF) 구성을 완료하고 관계부처 간 논의도 이미 착수한 상태다. 그러나 미국이 대미투자를 우선순위에 두면서 다른 논의가 사실상 공전 상태다. 이에 따라 우리 정부에 시급한 과제인 핵잠수함 도입과 우라늄 농축, 사용후핵연료 재처리 등의 후속 논의 지연도 불가피하다. 정부는 미 측과 안보 논의를 지속 타진하고 있지만 현재 계획된 일정은 없는 것으로 알려졌다.
위 실장은 “우리는 (안보 쪽 영향이) 없거나 최소화되길 바라는 입장에서 미 측과 협의하고 있다”며 “만약 그렇지 않고 (일이) 심각하게 꼬이면 추후 관세 문제에 진전이 있어도 안보 쪽에 여파가 남는다. 그건 좋지 않다”고 강조했다. 다른 정부 고위 관계자도 “미국은 관세 문제를 심각하게 보고 있다. 관보 게재는 수순이고, 만약 (관세 재인상의) 즉시 발효와 같은 내용이 (관보에) 포함되면 일이 커진다”며 “농축·재처리도 (새롭게) 협의를 거쳐야 할 수 있다”고 말했다.
정부는 미국이 농축·재처리 관련 논의를 대미투자 이행과 연계할 가능성이 있는 것으로 분석한다. 미국은 우리가 약속한 대미투자 금액의 상당 부분을 원자력발전소 건설에 사용하겠다고 일찍이 예고했다. ‘딜’을 중요시하는 트럼프 행정부 기조를 고려하면 실질적 투자 이행 없이는 농축·재처리 권한 확보를 위한 추동력을 얻기 힘들다는 관측이다.
외교부 관계자는 “(최근) 관세 합의 문제가 불거진 것은 ‘새로운 현실’이다. 한·미 간 다른 협의를 해야 하는 상황이 발생한 것”이라며 “관세 합의와 대미투자에 문제가 발생한 것에 대한 심각성과 중요성을 충분히 인식하고 있다”고 말했다.
최예슬 이동환 박준상 기자 smarty@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사