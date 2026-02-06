미래에셋에 밀린 우리금융… 맏형자리 위협받는 은행들

NH농협은 한국투자에 순익 뒤져

머니무브로 은행·증권사 실적 역전



4대 시중은행 중 하나인 우리은행을 자회사로 둔 우리금융지주의 시가 총액이 최근 미래에셋증권에 따라잡혔다. NH농협은행은 지난해 1~9월 당기순이익이 한국투자증권보다 적었다. 지난해 하반기 시작된 자본 시장 랠리가 올해까지 이어지면서 오랜 기간 은행 중심으로 굳어 있던 금융권 위계가 흔들리는 모습이다.



5일 한국거래소에 따르면 미래에셋은 지난달 29일 주가가 하루 만에 18% 가까이 급등하며 시가총액 23조원을 돌파했다. 우리금융을 제치고 코스피 시총 33위에 올랐다. 미래에셋 주가는 지난 3일에도 24.72% 상승한 채 마감했다. 5일 기준 미래에셋 시총은 28조1275억원으로 우리금융(23조4170억원)보다 5조원가량 많다. 증권사 시총이 4대 금융지주를 앞지른 것은 처음 있는 일이다. 우리금융도 우리투자증권을 보유하고 있지만 자기자본 1조원을 갓 넘기는 수준이다. 자기자본 12조원에 육박하는 미래에셋과는 체급 차가 크다.



실적에서도 역전이 나타났다. NH농협은행은 지난해 3분기까지 누적 순이익 1조5796억원을 기록했다. 한투(1조6761억원)에 1000억원 가까이 못 미친다. 연간 기준으로 NH농협은행은 목표치(1조8350억원) 달성이 불투명한 상황이다. 이자이익이 줄었기 때문이다. 반면 한투는 종합투자계좌(IMA) 사업 등에 힘입어 ‘순이익 2조원 클럽’ 입성이 유력하다. 1990년대 말 외환 위기 같은 특수한 상황을 제외하고 주요 은행 순이익이 증권사에 밀린 것은 이례적이다.



다른 전국 단위 은행 IBK기업은행은 시총이 17조~19조원 수준이다. 이미 미래에셋에 뒤처져있다. 연간 순이익은 3조원 안팎으로 높지만 분기마다 6000억원씩 벌어들이는 한투의 추격을 받고 있다.



이런 ‘역전’의 배경에는 머니 무브(자금 이동)가 있다. 코스피가 연일 사상 최고치를 경신하면서 증시 거래 대금은 월 820조원을 넘어섰다. 증권사들은 위탁 매매 수수료 수익을 대거 챙기고 있다.



규제 환경도 은행에 불리하게 작용한다. 미래에셋은 일론 머스크가 설립한 민간 항공 우주 기업 ‘스페이스X’ 등 해외 비상장 유망 기업에 선제 투자하며 기업 가치를 재평가받았다. 그러나 은행은 비금융사 지분을 15% 이상 보유할 수 없는 데다 비상장사나 벤처기업에 투자하면 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율이 큰 폭으로 깎인다. 미래에셋처럼 공격적으로 투자하기가 어렵다. 지난해 하반기 정부의 주택담보대출 규제 강화로 은행의 영업 여건은 더 나빠졌다. 은행은 많은 수수료를 챙길 수 있는 파생 등 고위험 금융 상품을 팔기가 어렵다. 예대 마진(이자 장사 수익) 외에 돈을 벌 여지가 많지 않다.



은행권 한 관계자는 “함영주 하나금융 회장이 신년사에서 ‘은행보다 돈을 더 버는 증권사가 등장했다’고 말할 정도로 위기의식이 크다”며 “주담대 이후를 대비한 새로운 먹거리를 찾는 데 고민이 깊다”고 말했다.



김진욱 기자 reality@kmib.co.kr



