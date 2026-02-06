오세훈 “버스 필수공익사업 지정… 안전장치가 핵심”
민·공영 이원화 제안에 “즉흥적”
“자치구 버스 운영 경험” 지적도
서울 시내버스 문제 해법을 놓고 오세훈 서울시장과 정원오 성동구청장이 또 충돌했다. 더불어민주당 서울시장 후보로 거론되는 정 구청장이 서울 시내버스 민·공영 이원화를 제안한 데 대해 오 시장은 “깊은 연구가 결여된 즉흥적 제안”이라며 “핵심은 운영체계가 아니라 어떤 제도에서든 안전장치를 갖추는 일”이라고 강조했다.
오 시장은 5일 국회에서 열린 ‘시내버스 필수공익사업지정 토론회’에 참석한 뒤 기자들과 만난 자리에서 이같이 밝혔다. 그는 “일각에서 재정 부담을 이유로 수익 노선은 민영화하고, 적자 노선은 공영으로 전환하자고 한다”며 “그러나 이는 균형이 맞지 않는 얘기”라고 지적했다. 수익 나는 노선의 수익은 버스 회사가 가져가면서, 적자 나는 노선의 적자는 시민 세금으로 보장하는 건 모순이라는 의미다.
앞서 정 구청장은 지난 3일 민주당 주최로 열린 서울시 시내버스 준공영제 정책토론회에서 “준공영제 재구조화를 통해 수익이 나지 않아 시내버스나 마을버스 운영이 어려운 노선은 공공버스 전환을 검토해야 한다”며 “대신 이익이 확보되는 ‘수익 중심 노선’은 민간이 맡는 방안을 검토해야 한다”고 주장했다.
오 시장은 “자치구에서 한 10대 정도의 공공버스를 운영해 본 경험으로 7000대가 넘는 서울시내 전체 버스에 공영제를 적용하자는 건 깊은 연구가 결여된 즉흥적인 제안으로 보인다”고 말했다. 서울시에 따르면 서울시 전체 395개 노선 중 흑자 노선은 23개에 불과하다. 적자 노선은 372개에 이른다.
오 시장은 해법으로 필수공익사업 지정을 꺼냈다. 필수공익사업이란 일반 국민이 생활하는 데 꼭 필요한 공공사업을 의미한다. 필수공익사업에 지정되면 파업 시에도 최소 필요 인력을 근무에 투입해 사업을 지속할 수 있는 근거가 마련된다. 오 시장은 “시민 불편을 어떻게 최소화할지, 그러면서 노조의 쟁의권을 존중할 수 있을지 균형점을 찾아야 한다”며 “필수공익사업 지정이 파업권 제한을 의미하는 게 아니다. 최소한의 서비스가 유지돼 시민의 큰 불편 없이 노조의 메시지를 전달할 수 있다”고 말했다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사