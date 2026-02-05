강선우·김경 둘다 구속영장… 뇌물 대신 배임수증죄 적용
경찰, 신병확보 한 뒤 추가 조사
姜, 의원이라 불체포특권 변수
경찰이 2022년 지방선거를 앞두고 1억원 공천헌금 의혹을 받는 강선우 무소속(전 더불어민주당) 의원과 김경 전 서울시의원에 대해 5일 구속영장을 신청했다. 지난해 말 공천헌금 논란이 불거져 수사에 착수한 지 한 달여 만이다.
서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 강 의원과 김 전 시의원에 대해 정치자금법 위반, 청탁금지법 위반 등 혐의로 서울중앙지검에 구속영장을 신청했다. 강 의원은 배임수재, 김 전 시의원은 배임증재 혐의도 적용됐다. 강 의원은 지방선거를 앞둔 2022년 1월 서울 용산구 한 호텔 카페에서 김 전 시의원으로부터 쇼핑백에 담긴 1억원을 받고 그를 당시 민주당 지역구인 서울 강서구의 시의원 후보로 공천한 등의 혐의를 받는다.
경찰은 수사 내내 의혹을 두고 양측의 진실 공방이 이어지자 구속 수사 필요성이 있다고 판단했다. 강 의원은 쇼핑백을 받은 것은 인정하면서도 금품이 들어 있는지는 몰랐다는 입장이다. 이는 당시 강 의원이 돈을 받은 것을 알았다는 강 의원의 전직 보좌관 남모씨와 김 전 시의원의 주장과 배치된다.
경찰은 강 의원에게 특정범죄가중처벌법상 뇌물죄 적용도 검토했지만 이번 구속영장 신청에는 배임수증재 혐의를 적용했다. 1억원 이상의 배임수재죄의 양형기준은 징역 2~4년, 배임증재죄는 징역 10개월에서 1년6개월이다. 뇌물수수(징역 7~10년), 뇌물공여(2년6개월~3년6개월)보다 형량이 가볍다.
경찰은 판례 검토 결과 정당 공천은 뇌물죄의 구성 요건인 ‘공무’가 아닌 ‘당무’에 해당한다고 봤다. 경찰은 2014년 헌법재판소가 “정당의 공직선거 후보자 선출은 자발적 조직 내부의 의사결정”이라고 결정한 판례를 참고한 것으로 전해졌다. 다만 추가 조사와 법리 검토를 거쳐 사건을 검찰에 송치할 때 뇌물죄 적용 가능성을 살필 방침이다.
경찰은 구속영장 신청 직전까지 그 시기와 내용을 두고 고심을 거듭한 것으로 알려졌다. 한 경찰 관계자는 “영장 내용을 마지막까지 현미경을 들이대듯 점검했다”고 전했다.
경찰은 피의자들 신병을 확보한 뒤 ‘쪼개기 정치 후원’ 등 추가 의혹에 대해서도 수사 속도를 올릴 전망이다. 김 전 시의원은 2022년 10월과 2023년 12월 총 1억3000여만원을 다른 사람 이름으로 강 의원에게 후원한 의혹을 받는다.
변수는 국회의원의 불체포특권이다. 검찰이 구속영장을 청구하면 강 의원에 대한 체포동의안이 국회 본회의에서 가결돼야 법원에서 구속전 피의자심문(영장실질심사)이 열릴 수 있다.
