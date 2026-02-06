張 “재신임 요구 시 당원투표… 요구자도 직 걸라” 벼랑끝 정치

“당원이 사퇴 원하면 물러나겠다”

오세훈·친한계 겨냥 초강경 카드

‘제1야당 대표 극한의 뺄셈 정치’

당내 냉소도 퍼져 나가는 모양새

장동혁 국민의힘 대표가 5일 국회에서 기자간담회를 열고 자신에 대한 거취 표명 요구 관련 입장을 밝히고 있다. 장 대표는 사퇴나 재신임을 요구하려면 당사자도 직을 걸어야 한다고 말했다. 이병주 기자

당내 일각에서 재신임 및 사퇴 요구를 받고 있는 장동혁 국민의힘 대표가 추가 요구가 나오면 정계 은퇴를 걸고 전 당원 투표를 하겠다고 밝혔다. 대신 지방자치단체장이든, 의원이든 요구자 역시 자신의 ‘직’을 걸 것을 제시했다. 제1야당 대표의 무모한 도박 정치에 당내 냉소도 확산하는 모습이다.



장 대표는 5일 국회에서 기자간담회를 열고 “누구라도 내일까지 자신의 정치적 생명을 걸고 제게 재신임이나 사퇴를 요구한다면 곧바로 전 당원 투표를 실시하겠다”며 “당원이 사퇴하라고 하거나 재신임하지 않는다면 대표직도, 의원직에서도 물러나겠다”고 밝혔다. 이어 “우리 당은 그간 어떤 일이 있을 때마다 함부로 또는 가벼이 소장파 때론 혁신파, 개혁파란 이름으로 리더십을 흔들려 했다”며 “늘 대표와 원내대표가 임기를 채우지 못하고 작은 파도나 바람에 휩쓸려 난파되는 배와 같았다. 소장파, 혁신파, 개혁파라면 말한 것에 대한 책임을 지는 게 그다운 모습일 것”이라고 덧붙였다.



한동훈 전 대표 제명 이후 오세훈 서울시장과 친한(친한동훈)계로부터 사퇴 요구가 분출하고, 당내 소장파 일각에서 재신임 투표 요구가 나오자 도박수로 대응한 셈이다. 장 대표 측 관계자는 통화에서 “‘굳이 대응하지 말자, 반응 말자’가 참모들 중론이었다”며 “지방선거 국면으로 전환하기 전 대표가 한 번 정리하고 넘어가겠다는 취지로 결단한 것”이라고 말했다.



장 대표는 오 시장 등을 직접 겨냥해 “사퇴나 재신임 요구를 하는 광역단체장이나 의원이 있다면 본인도 그에 상응하는 정치적 책임을 져야 한다”며 직을 걸 것을 요구했다. 한 지도부는 “우리 당은 20년 내내 소장파 딱지로 지도부를 흔들고 종국엔 비상대책위원회 체제로 전환되는 일이 반복돼 왔다”며 “그래놓고 선거에서 지면 침을 뱉고 떠난다. 두 번의 탄핵 배경도 이런 데에 있다는 문제의식”이라고 말했다. 장예찬 여의도연구원 부원장도 “자기 자리를 걸 자신이 있는 사람만 사퇴나 재신임을 요구하라는 것”이라고 거들었다.



하지만 당내에선 장동혁표 ‘극한의 마이너스 정치’가 재개됐다는 비판이 나온다. 오 시장은 이날 장 대표 발언에 대해 “직을 걸고 하라? 참 실망스럽다”고 반발했다. 그는 “잘못을 반성해야 비로소 지선을 승리로 이끌 수 있다는 판단으로 많은 분이 ‘윤석열 절연’을 지도부에 요구했고, 그에 대한 고민이 담긴 답변을 해줄 것으로 기대했다”며 “그렇게 주장한 이들에게 자리를 걸라는 건 공인으로서의 자세가 아니다”고 비판했다.



친한계 한지아 의원은 “사퇴 요구에 대한 답이 아니라 사퇴하지 않기 위한 조건을 만든 것에 불과하다”며 “‘당원이 결정한다’는 건 책임정치가 아닌 계산정치”라고 평가절하했다. 재신임 투표를 요구했던 김용태 의원은 “장 대표가 길을 잃은 것 같다. 국민의힘은 국민과 함께 새로운 길을 찾아야 한다”고 밝혔다.



이형민 정우진 기자 gilels@kmib.co.kr



