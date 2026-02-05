‘인보사 사태’ 이웅렬 코오롱 명예회장 2심도 무죄
法 “신약 불투명성·형사 책임은 별개”
골관절염 유전자치료제 성분을 조작한 혐의 등으로 재판에 넘겨진 이웅열 코오롱그룹 명예회장이 항소심에서도 무죄를 선고받았다.
서울고법 형사13부(재판장 백강진)는 5일 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반 등 혐의로 기소된 이 명예회장에게 1심과 같이 무죄 및 면소를 선고했다. 재판부는 “불확실성이 큰 신약 개발 과정에서 피고인과 회사의 의사결정, 업무처리 방식의 불투명성이 있어 문제가 가중된 측면이 분명히 존재한다”면서도 “그 문제와 형사 책임은 별개의 문제”라고 밝혔다. 함께 기소된 이우석 전 코오롱생명과학 대표도 1심과 같은 무죄를 선고받았다.
핵심 쟁점인 인보사 구성 성분 중 2액에 사용된 세포의 기원 착오 부분도 무죄로 봤다. 재판부는 “신장유래세포일 수 있다는 막연한 의심만으로는 미필적 고의를 인정하기 어렵다”고 밝혔다. 이밖에 임상 중단 명령을 받은 사실을 숨긴 채 지분투자를 받고 주가를 인위적으로 띄운 혐의도 원심과 같이 무죄로 판단했다.
이 명예회장은 2017년 11월부터 2019년 3월까지 식약처에서 허가받은 연골세포가 아닌 신장유래세포로 인보사 2액을 제조·판매해 환자들로부터 160억원가량을 편취한 혐의 등으로 재판에 넘겨졌다.
한편 인보사 사태로 피해를 입었다고 주장하며 손해배상 소송을 제기한 주주들은 잇달아 패소했다. 서울중앙지법 민사30부(재판장 김석범)는 피해 주주 214명이 코오롱생명과학 등을 상대로 제기한 손해배상 소송에서 청구를 모두 기각하며 원고 패소로 판결했다. 주주 1082명이 코오롱티슈진, 이 명예회장 등을 상대로 제기한 손해배상 소송에서도 청구를 모두 기각했다.
성윤수 기자 tigris@kmib.co.kr
