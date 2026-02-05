소비자 피해 기업 손배 수위 높인다
여당, 집단소송제 연내 입법 추진
여당이 20여년간 논의돼온 집단소송제 도입을 본격 추진한다. 개인정보보호법 개정에 이어 증권 분야에 국한된 집단소송제를 확대해 기업의 손해배상 수위를 끌어올린다는 취지다.
김남근·오기형 더불어민주당 의원 등은 5일 국회에서 한국소비자단체협의회·경제정의실천시민연합 등 시민단체와 함께 집단소송법 제정 긴급토론회를 열었다. 오 의원은 ‘아이폰 배터리 게이트’ 사례를 언급하며 “애플은 미국에서 집단소송으로 약 6570억원을 배상했지만 한국에서는 소송을 건 약 40만명 중 항소심에서 겨우 7명만 각 7만원 배상 판결을 받았다”며 실질적 배상이 필요하다고 밝혔다. 법무부 관계자도 “최근 통신사, 플랫폼, 전기차 화재사건 등 집단소송법 필요성이 높아졌다. 심각성을 인지하고 면밀하게 살피는 중”이라고 밝혔다.
현재 발의된 집단소송법은 크게 2가지로 나뉜다. 집단소송을 전문적으로 수행하는 단체가 소송을 조달하는 유럽 방식과 대표 1인이 누구나 집단소송을 제기할 수 있게 하는 미국식이다. 어느 쪽이든 기업은 개별 소비자에게 손해배상을 해야 하는 의무가 더 강화된다. 여권에서는 소송에 참여하지 않은 이용자도 집단소송으로 같은 배상을 받을 수 있는 ‘옵트아웃(Opt-out)’ 방식의 집단소송법 개정을 추진하는 것으로 파악됐다.
기업 과실을 형법상 강제수사 없이 민법 체제 내에서 밝혀내야 한다는 점에서 집단소송제가 도입되기 위해선 ‘증거개시제도(디스커버리제)’가 필수적으로 함께 논의돼야 한다. 민주당 관계자는 “민법 체제를 상당 부분 고쳐야 하는 부분이 있어 올해 안 입법을 목표로 삼고 있다”고 밝혔다.
한웅희 기자 han@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사