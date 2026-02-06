정은보 이사장 “중복상장 원칙적으로 금지하겠다”
가이드라인 1분기 발표 목표
“코스피 6000 문제 없을 것”
모회사와 자회사가 동시에 상장하는 ‘중복상장’이 원칙적으로 금지될 전망이다. 한국거래소는 1분기 발표를 목표로 중복상장 가이드라인을 설계하고 있다.
정은보 이사장은 5일 서울 여의도 한국거래소 서울사무소에서 열린 신년 기자간담회에서 중복상장 가이드라인에 대한 질문을 받고 “가능한 중복상장이 되지 않도록 제도를 만들어 나갈 것”이라며 “원칙적으로 금지를 하면서 중복상장에 따른 소액 투자자에 대한 보호가 충분히 이뤄질 수 있도록 유도해나가는 쪽으로 검토하고 있다”고 말했다. 이어 “관련 사안에 대해 당국과 협의를 진행해 우리도 선진시장처럼 중복상장이 축소되고 소액투자자들의 이익이 충분히 보호되는 방향으로 제도 개선을 해 나갈 것”이라고 덧붙였다.
국내 증시 중복상장 비중은 약 20%에 이른다. 일본(3%대)과 미국(1%대)과 비교하면 적잖이 높은 편이라 ‘코리아 디스카운트’(한국 증시 저평가)의 원인 중 하나로 지목돼왔다. 소액주주의 반발을 산 대표 사례로는 LG화학에서 배터리 부문을 물적분할해 상장한 LG에너지솔루션과 카카오 계열사(카카오뱅크·페이·게임)의 연속상장 등이 있다. 최근에는 LS그룹이 시장 반발에도 불구하고 중복상장을 시도했다가 이재명 대통령이 직접 거론하자 이를 포기하기도 했다.
정 이사장은 코스피가 당분간 더 오를 것으로 전망했다. 그는 코스피 방향성을 묻는 말에 “6000을 넘어서는 데는 큰 문제가 없지 않을까 예상한다”며 “7000으로 넘어가면 우리나라도 프리미엄으로 인정받는 시장에 진입한 것으로 평가받을 것”이라고 말했다. 글로벌 투자은행(IB) JP모건은 코스피 상단을 7500으로 제시한 바 있다.
이광수 기자 gs@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사