[단독] “재판부 접촉하느라 애썼다”… 이만희, 보석 로비 정황
석방날 ‘상하그룹’ 변호사 격려
본보 2020년 내부 녹취록 확보
이희자 통해 탈세 무마 시도도
“수원지검장 좀 요리해 달라”
신천지 교주 이만희씨가 코로나19 팬데믹 당시 방역 방해 혐의로 구속됐다가 보석으로 풀려난 당일 로비스트 역할을 한 것으로 알려진 검사 출신 변호사에게 “재판부도 접촉하고 진짜 애 많이 썼다”고 말한 정황이 포착됐다. 이씨가 신천지와 정치권·법조계 사이 징검다리 역할을 한 것으로 알려진 이희자 한국근우회장을 통해 검찰 수사와 세무조사를 무마하려 한 대화 내용도 드러났다.
이씨는 이 과정에서 신천지 비공식 로비 조직인 ‘상하그룹’을 활용한 것으로 파악됐다. 정교유착 비리 검·경 합동수사본부는 이 같은 로비 정황을 포착, 수사를 확대할 것으로 전망된다.
국민일보가 5일 입수한 2020년 11월 12일자 신천지 내부 녹취에 따르면 상하그룹 소속 A변호사는 전직 신천지 고위 간부 B씨와의 통화에서 “(이씨가) ‘재판부도 접촉하고 진짜 애 많이 썼다’고 했다”며 “이제 공(보석 허가)을 저한테 돌리는 것”이라고 말했다. 이날은 2020년 8월 방역 방해(감염병예방법 위반 등) 혐의로 구속 기소됐던 이씨가 1심 재판 도중 보석으로 풀려난 날이었다.
녹취에는 이씨가 상하그룹 활동에 구체적으로 관여한 정황이 담겼다. A변호사는 “(이씨가) ‘상하그룹에는 사람을 너무 많이 들이지 않았으면 좋겠다’고 했다”며 “‘일할 사람만 해야지 너무 어중이떠중이 다 하는 그런 건 바람직하지 않다’고 했고, 5~7명 이렇게 이야기했다”고 말했다.
다른 수사·재판에 대한 언급도 있었다. A변호사는 “(이씨가) 오늘 여러 가지 재판, 국세 사건도 이야기를 했다”며 “하여튼 이거는 검찰에서 좀 끝내줬으면 좋겠다고 하시길래 저희들이 검찰에서 ‘드롭’될 수 있도록 최선을 다하겠다고 이야기했다”고 전했다. A변호사는 이씨의 방역 방해 혐의 재판을 맡은 변호인단에는 포함되지 않았던 인물이다. 국민일보는 A씨에게 문자와 전화 등으로 수차례 연락했으나 답변을 듣지 못했다.
‘신천지 2인자’로 불렸던 고동안 전 총회총무와 B씨 간 2021년 6월 9일자 통화 녹취에도 로비를 시도한 정황이 담겼다. 고 전 총무는 “(이씨가) 이희자 한국근우회장에게 도와달라고 전화할 것이고, 김회재 (전) 더불어민주당 의원을 통해서 수원지검장을 좀 요리해 달라고 말을 정확하게 하겠다(고 했다)”고 언급했다. 합수본은 최근 신천지 강제수사 과정에서 이 녹취를 확보한 것으로 파악됐다.
로비 대상은 이씨의 조세포탈 사건인 것으로 보인다. 녹취에는 고 전 총무가 “(이씨가) 김 의원을 만나서 신성식(당시 수원지검장) 그분에게 영향을 미칠 수 있는가를 확인해보고, 확실하게 영향을 미칠 수 있다면 조세포탈 건을 그냥 좀 무마시켜 달라고 부탁하는 게 좋을 것 같다고 말씀하셨다”고 한 대목이 나온다. 국세청은 2020년 신천지 측에 대한 특별 세무조사를 진행하고 탈세 정황을 확인해 이씨 등을 검찰에 고발한 것으로 알려졌다.
신천지의 로비 계획이 실제로 성사됐는지 여부는 수사로 밝혀질 전망이다. 국회조찬기도회 부회장을 지낸 김 전 의원은 통화에서 “이 회장은 한국근우회라는 단체를 이끌고 있으니 정치인으로서 알고는 지냈다”면서도 “저는 교회 장로인데 신천지와 결부될 리 없고, 실제로 신천지와는 완전히 적대적인 관계여서 제 근처엔 얼씬도 못했다”고 밝혔다. 신 전 검사장도 “이 회장은 누군지 모르고, 사건 관련 연락을 전혀 받은 바 없다”고 말했다.
이서현 김동규 구자창 기자 hyeon@kmib.co.kr
