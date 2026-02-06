청주 폐기물업체 “수도권 쓰레기 반입 자제”
민간업체 4곳 입찰 불참 협약
단양 시멘트공장도 “반입금지”
충북 청주의 생활폐기물 소각 민간업체 4곳 모두가 수도권 지자체의 생활폐기물 위탁 처리 입찰에 참여하지 않기로 했다.
청주시와 민간 폐기물 소각업체 4곳은 5일 시청에서 수도권 생활폐기물의 청주 반입 자제를 위한 업무협약을 체결했다. 협약은 수도권의 생활폐기물 직매립 금지 정책으로 외지 쓰레기가 지역 민간 소각시설로 몰릴 것을 우려하는 시민 불안을 해소하기 위해 마련됐다.
소각업체들은 오는 12월 31일까지 수도권 지자체가 발주하는 생활폐기물 위탁처리 입찰에 참여하지 않기로 했다. 업체 간 합의가 이뤄질 경우 협약 기간을 연장할 수 있도록 하고 기존 체결된 계약과 관련해서도 가능한 범위 내에서 반입을 최대한 자제하기로 했다.
시는 지역 내 민간 소각시설의 생활폐기물 반입 동향을 지속적으로 모니터링하고 민간 소각업체에 대한 지도점검과 협약 이행 여부도 수시로 점검할 계획이다.
충북지역 생활폐기물 민간 처리시설은 4곳으로 모두 청주에 있다. 이 가운데 3곳은 수도권 5개 지자체와 올해 2만6428t 규모의 생활폐기물을 반입해 처리하기로 계약했다.
이범석 청주시장은 “민간 소각업체가 주도적으로 수도권 생활폐기물의 관내 반입을 자제하고 쓰레기 소각에 관한 정보를 투명하게 공개해 시민 불안 해소에 적극 협조해 주길 바란다”고 당부했다.
단양군도 수도권 폐기물 유입을 원천 차단하고 나섰다. 단양군과 한일시멘트·성신양회 단양공장은 지난달 22일 “수도권에서 발생한 생활폐기물을 공장으로 반입하지 않겠다”는 협약서에 서명했다. 시멘트 공장은 정부 환경정책에 따라 폐합성수지, 폐합성고무 등 다양한 폐기물을 연료로 사용 중이다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
