강릉 교통소외 지역에 자율주행버스 달린다
안목~연곡면 11인승 2대 투입
강릉시·현대차, DRT실증 협약
강원도 강릉시와 현대자동차가 5일 강릉시청에서 교통소외지역 자율주행 수요응답형 교통(DRT) 실증을 위한 업무협약을 체결했다.
DRT 자율주행 차량은 안목해변~연곡면사무소 20㎞ 구간을 주행할 예정이다. 현대차는 11인승 자율주행 차량 2대와 DRT 예약 플랫폼을 무상 제공한다. DRT는 앱이나 콜센터 등을 통해 택시처럼 차량을 호출하고 버스처럼 여러 명이 함께 탄다. 호출이 없으면 운행하지 않고, 승·하차자가 없는 정류장에는 서지 않기 때문에 운행시간이 단축되는 효과도 있다.
강릉시와 현대차는 시범 서비스 운영을 통해 수집된 자율주행 데이터를 활용해 실제 도로 기반 기술 검증을 추진한다. 무인 자율주행 DRT 실증 시 강릉시를 최우선 운행 지역으로 적극 검토하는 등 협력을 강화해 나갈 계획이다.
이번 실증 사업을 통해 DRT 서비스가 도입되면 교통 접근성이 낮은 지역의 이동 편의성이 크게 개선될 것으로 기대된다. 시는 이를 기반으로 스마트 교통체계 고도화에 속도를 낼 방침이다.
시는 현재 자율차 시범운행지구(68.5㎞)에서 7대의 자율주행차를 운영하고 있다. 경포대와 안목, 초당, 오죽헌, 선교장, 아르떼뮤지엄 등 주요 관광지를 연결하는 노선이다. 자율주행 서비스 이용객 수는 2024년 3432명에서 2025년 1만529명으로 3배가량 늘었다.
김홍규 강릉시장은 “무인 자율주행 수요응답형 교통 서비스 실증을 통해 시민의 일상 속 이동 편의를 높이고 지속 가능한 스마트 교통도시로 도약할 수 있도록 현대자동차와 긴밀히 협력해 나가겠다”고 말했다.
강릉=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
