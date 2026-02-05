명태균·김영선 ‘공천거래 의혹’ 1심 무죄

창원지법“정치자금 볼 수 없어”

명씨 ‘황금폰’ 은닉 혐의만 집유

김건희 1심 판단과 대체로 일치

정치자금법 위반 혐의로 기소된 정치 브로커 명태균씨가 5일 경남 창원지법에서 열린 1심 재판에서 무죄를 선고받은 뒤 나서며 취재진 카메라를 보고 있다. 이날 명씨는 증거은닉 교사 혐의에서는 유죄를 선고받았다. 연합뉴스

공천을 대가로 불법 정치자금을 수수한 혐의로 재판에 넘겨진 ‘정치 브로커’ 명태균씨와 김영선 전 의원이 1심에서 무죄를 선고받았다. 재판부는 두 사람이 주고받은 돈이 공천과 관련이 없으며 정치자금으로 볼 수도 없다고 판단했다. 다만 명씨가 이른바 ‘황금폰’ 등의 증거 인멸을 지시한 혐의에 대해선 징역 6개월에 집행유예 1년이 선고됐다.



창원지법 형사4부(재판장 김인택)는 5일 정치자금법 위반 혐의로 기소된 명씨와 김 전 의원에 대해 무죄를 선고했다. 재판부는 명씨와 김 전 의원이 2022년 8월~2024년 11월 김 전 의원을 경남 창원의창 지역구 국회의원 선거 후보자로 추천하는 일과 관련해 김 전 의원 회계책임자였던 강혜경씨를 통해 8070만원을 주고받은 혐의와 관련해 피고인 측 주장을 받아들였다. 재판부는 “명씨가 김 전 의원과 강씨에게 여러 차례 채무 변제를 요구한 점, 김 전 의원도 강씨와의 통화 등에서 채무 존재를 시인한 점 등을 종합했을 때 정치자금으로 볼 수 없다”고 설명했다.



재판부는 “명씨가 윤석열 전 대통령 등에게 김 전 의원 공천을 부탁하고 윤 전 대통령이 실제로 공천관리위원장에게 연락한 것으로 보이는 점 등에 비춰 명씨의 활동과 노력이 김 전 의원 공천에 어느 정도 영향을 끼쳤을 수는 있다”고 밝혔다. 다만 재판부는 “공관위에서 토론을 거쳐 다수결로 공천이 결정됐고 김 전 의원이 여성으로서 우선순위에 있었으며 대선 기여도도 높았던 것으로 보인다”고 했다. 이는 지난달 28일 김건희 여사의 정치자금법 위반 등 사건에 대한 1심 재판부 판단과 대체로 일치하는 부분이다.



재판부는 명씨와 김 전 의원이 김태열 전 미래한국연구소장과 함께 2022년 6·1 지방선거를 앞두고 당시 경북 고령군수와 대구시의원 예비후보로 출마한 A·B씨로부터 지방선거 공천 추천과 관련해 2억4000만원을 받은 혐의에 대해 무죄로 판단했다. 김 전 소장이 A·B씨에게 돈을 받을 때마다 쓴 차용증에 ‘사무실 운영 목적’이라고 적힌 점 등이 무죄 판단의 근거였다.



명씨가 수사 과정에서 처남에게 휴대전화 3대와 USB 1개를 숨기도록 한 혐의는 유죄 판단이 나왔다.



명씨는 선고 후 기자들에게 “(검찰이) 조작된 음성녹음을 너무 많이 가져 나왔다”고 주장했다. 앞서 검찰은 정치자금법 위반 혐의와 관련해 두 사람에게 각각 징역 5년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다. 명씨의 증거은닉 교사 혐의에 대해선 징역 1년을 구형했다.



창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr



