삼성물산, 호주 태양광 사업권 매각 ‘성공’

삼성물산이 호주에서 약 3년 간 진행해 온 대규모 태양광 및 에너지저장장치(ESS) 복합 프로젝트를 영국계 투자 회사에 매각했다. 미국 외 지역에서 신재생에너지 개발 사업을 수익화한 건 처음이다.
삼성물산 상사부문은 최근 호주 퀸즐랜드주 던모어 지역의 태양광·ESS 프로젝트 발전 사업권을 영국계 투자사 옥토퍼스 그룹의 호주 자회사인 옥토퍼스 오스트레일리아에 매각했다고 5일 밝혔다. 거래는 삼성물산의 호주 신재생 에너지 법인을 통해 이뤄졌다.
던모어 사업지는 브리즈번에서 서쪽으로 약 240㎞ 떨어진 곳에 위치해 있다. 부지 규모는 538헥타르(㏊)로 여의도 면적의 두 배 수준이다. 발전 용량은 300메가와트(㎿)급 태양광과 150㎿·300㎿h급 BESS(배터리 ESS)를 결합한 구조로, 호주 6만여 가구가 1년간 사용할 수 있는 규모다. 거래 금액은 공개되지 않았다.
이번 성과는 북미 지역에서의 성공 모델을 글로벌 시장으로 확대했다는 의미가 있다. 삼성물산은 그간 태양광·ESS 분야에서 ‘그린필드’ 프로젝트 개발에 주력해 왔다. 발전소 착공 전 단계인 부지확보, 전력 계통 연결 조사, 인허가 취득 등을 수행한 뒤 ‘발전사업권’이라는 무형 자산을 판매해 수익을 창출하는 모델이다. 해당 프로젝트 수행에는 통상 약 3년이 소요된다.
삼성물산은 2018년 미국 태양광 개발 시장에 진출하면서 신재생 사업에 본격적으로 뛰어들었다. 2021년 첫 수익화에 성공했으며, 현재까지 미국 태양광 사업을 통해 얻은 수익은 약 3억 달러(4100억원)에 이른다.
삼성물산은 2022년 호주에 신재생 법인을 설립하며 사업 영역을 넓혔다. 이번에 수익화에 성공한 던모어 프로젝트를 비롯해 퀸즐랜드주와 뉴사우스웨일스주 등지에서 약 10개의 개발 사업을 이어가고 있다.
삼성물산 관계자는 “안정적인 미국 실적과 이번 호주 시장의 성과를 바탕으로 기존 그린필드 개발 중심의 사업 포트폴리오를 한층 강화할 것”이라며 “앞으로 글로벌 시장에서 파트너십을 통한 공동 개발, 태양광·ESS 발전소 운영 사업 등으로 보폭을 넓힐 계획”이라고 말했다.
