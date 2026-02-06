1월 일평균 거래대금 62조… 수수료 수익 짭짤한 증권사
작년 주요 증권사들 조 단위 영업이익
거래대금 상승세 내년까지 이어질 듯
증시 활황에 맞춰 증권사 몸값도 빠르게 불어나고 있다. 이례적인 상승장에 증시 하루 평균 거래대금이 가파르게 치솟으면서 수수료 수익이 늘어난 덕분이다.
주요 증권사들은 역대급 실적을 갈아치우면서 조 단위 영업이익을 거두고 있다. 내년에도 이같은 흐름은 이어질 것이라는 전망이다.
5일 금융투자업계에 따르면 이날 기준 주요 증권사의 올해 주가 상승률은 코스피 상승률(19.81%)을 가뿐히 제치고 있다. 미래에셋증권 시가총액은 지난해 말 약 13조2400억원이었으나 이날 28조원을 넘는 등 배 이상 올랐다. 키움증권(41.96%) 한국금융지주(27.88%) NH투자증권(23.47%)의 상승 폭도 가파르다.
증권사들의 실적에 대한 눈높이가 계속 상향되고 있는 게 핵심 원인이다. 이날 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 국내 대형 증권사의 지난해 연간 실적은 크게 뛰었을 것으로 전망된다. 한국금융지주의 경우 영업이익 2조4184억원으로 예상되며 업계에서 유일하게 영업이익 ‘2조 시대’를 열 것으로 보인다. 나머지 대형 증권사도 영업이익 1조원을 돌파하면서 나란히 조 단위 영업이익 클럽에 이름을 올릴 것으로 보인다.
국내 주식 일평균 거래대금 상승세가 실적 전망치 상향에 직접적인 영향을 줬다. 증권사들의 핵심 수익원 중 하나는 투자자가 주식을 사고팔 때 부과하는 수수료에서 발생한다. 투자자들이 거래를 많이 할수록 수익이 쌓인다. 금투업계에 따르면 지난달 일평균 거래대금은 62조3000억원이다. 전월(33조원)보다 89.1% 증가했고, 전년 같은 달과 비교하면 339.1% 급등했다. 국내 증시의 급격한 상승이 확인된다.
일평균 거래대금은 당분간 높게 유지될 것이라는 전망이 지배적이다. KB증권은 올해 전체 일평균 거래대금을 45조6000억원, 내년은 42조3000억원으로 각각 제시했다. 이는 기존 전망치보다 30%가량 웃도는 수치다. 강승건 KB증권 연구원은 “거래대금 증가는 증권사 이익과 자기자본이익률(ROE)에 지대한 영향을 준다”며 “특히 개인투자자의 증가는 신용공여 이자수지 확대로도 연계된다는 점에서 효과가 크다”고 말했다.
정부가 강조하는 생산적금융에 두각을 나타낸 증권사의 기업가치는 더 후하게 평가받고 있다. 지난해 미래에셋증권 영업이익이 한국금융지주보다 1조원가량 낮을 것으로 추산되지만, 시가총액은 17조원이나 크다. 미래에셋증권이 3년 전 일론 머스크의 스페이스X(엑스)에 4000억원 규모로 투자한 게 알려지면서 주가가 급등했다. 미래에셋증권은 박현주 그룹 회장의 주도하에 그룹 계열사와 함께 오래전부터 벤처 스타트업에 투자해왔다.
증권가에서는 가상자산 사업에 두각을 나타낸 증권사의 경우에는 기존 평가 기준인 주가순자산비율(PBR)을 이제 폐기하고 주가수익비율(PER)을 도입해야 한다는 주장도 나온다. 안영준 키움증권 연구원은 “미래에셋증권은 코빗 인수 추진 등을 하고 있어 PBR이 아닌 이익 기반 평가인 PER 적용이 합당하다”고 말했다.
이광수 기자 gs@kmib.co.kr
