‘20년 숙원’ 부산 반송터널, 국비사업 확정
금사IC~송정 9.1㎞ 4차로 연결
북구·해운대·기장 교통망 재편
경제성 부족으로 대도시권 교통혼잡 도로 개선 계획에서 번번이 탈락했던 부산 반송터널 건설 사업이 5차례 도전 끝에 국비 지원 사업으로 확정됐다. 이로써 부산 외부순환도로망의 마지막 잔여 구간이 이어지게 됐다.
부산시는 5일 국토교통부 ‘제5차 대도시권 교통혼잡도로 개선사업 계획(2026~2030)’에 반송터널 건설을 포함한 4개 사업이 반영돼 국비 2527억원을 확보했다고 밝혔다. 전체 사업 규모는 6539억원이다.
핵심 사업인 반송터널 건설 구간은 해운대구 반송동 금사IC에서 송정동 오시리아 관광단지를 잇는 연장 9.1㎞, 왕복 4차로 규모로 추진된다. 총사업비는 2022년 기준 4833억원이다. 재정사업과 민간투자사업을 병행해 추진된다.
경남 초정에서 화명대교, 산성터널, 윤산터널을 거쳐 해운대와 기장으로 이어지는 부산 외부순환도로망의 마지막 연결 고리다. 오시리아 관광단지와 일광택지 조성 등으로 급증하는 동부산권 교통수요에 대응하는 동시에 동·서부산 간 이동 축을 완성하는 핵심 인프라로 평가된다.
그동안 반송터널 건설은 2006년부터 수립된 1~4차 혼잡도로 계획에서 모두 경제성 부족을 이유로 지정되지 못했다. 부산시는 2021년 구간 분리 등 사업 구조를 조정해 경제성을 보완했고 민간투자 적격성 조사 등을 거쳐 이번 5차 계획에서 최우선 사업으로 선정되는 전환점을 맞았다. 사업은 내년 사전타당성 조사와 예비타당성 조사를 거쳐 2028년 이후 착공, 2032년 완공을 목표로 한다.
이번 계획에는 반송터널 건설 외에도 남해고속도로와 의성로를 잇는 연결도로, 강변대로~금곡대로 연결도로 확장, 해운대로 지하차도 건설 등 기존 도로망의 병목을 해소하는 보완 사업들이 포함됐다.
시는 외부순환도로 완성으로 동·서부산권 간 이동 축이 강화되고 오시리아 관광단지 등 동부산권 교통 혼잡도 완화될 것으로 기대했다. 박형준 부산시장은 “반송터널은 부산 외부순환도로망 완성의 마지막 퍼즐”이라며 “시민이 체감할 수 있는 이동 편의성과 도시 경쟁력을 높이는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.
