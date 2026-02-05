‘내란전담’ 서울고법 형사 1·12부… 尹·한덕수 2심 맡는다
전체 판사회의 열고 무작위 추첨
대법관 후보 윤성식 부장판사 포함
임시접수 한덕수 2심, 재배당될 듯
윤석열 전 대통령의 내란우두머리 혐의 사건을 비롯해 내란·외환·반란죄 사건 항소심을 담당할 서울고법 내란전담재판부 구성이 완료됐다. 형사1부와 형사12부가 무작위 추첨을 통해 전담재판부로 지정됐다.
서울고법은 5일 전체 판사회의를 열고 ‘내란·외환·반란 범죄 등의 형사 절차에 관한 특례법’ 시행에 따른 2개 전담재판부를 지정했다고 밝혔다. 이날 판사회의에 앞서 서울고법 사무분담위원회는 지난해 대비 2개가 늘어난 총 16개의 형사재판부를 구성했다. 이 중 소속 법관에 제척 사유가 있는 3개 재판부를 제외한 나머지 13개 재판부를 대상으로 무작위 추첨을 진행했다. 그 결과 형사1부와 대등재판부인 형사12부가 전담재판부로 지정됐다.
형사1부는 재판장인 윤성식(58·사법연수원 24기) 고법 부장판사와 민성철(53·29기), 이동현(45·36기) 고법판사로 구성됐다. 윤 부장판사는 다음 달 3일 퇴임하는 노태악 대법관 후임 후보 4명 가운데 한 명으로 이름을 올린 상태다. 서울 석관고와 서울대 사법학과 출신으로 서울중앙지법 부장판사와 대법원 공보관, 법원행정처 기획조정실장 등을 지냈다.
형사12부는 3명의 고법판사가 돌아가며 재판장을 맡는 대등재판부다. 이승철(54·26기), 조진구(56·29기), 김민아(48·34기) 고법판사로 구성됐다. 고법판사는 지방법원과 고등법원 법관 인사 이원화 정책을 규정한 법관인사규칙 10조에 따라 전국 고등법원에서만 근무하는 판사를 뜻한다. 이른바 ‘10조 판사’로 불린다.
법관 정기 인사일인 오는 23일부터 본격 가동될 전담재판부는 형법상 내란·외환 사건과 군형법상 반란 사건만 전담하게 된다. 두 재판부가 기존에 심리하던 사건들은 전부 다른 재판부로 재배당될 예정이다.
윤 전 대통령의 내란우두머리 혐의 2심 재판은 두 전담재판부 중 한 곳이 맡게 된다. 서울중앙지법 형사25부(재판장 지귀연)의 1심 선고는 오는 19일로 예정돼 있다. 항소제기 기한이 1주일인 점을 감안하면 두 전담재판부 가동 후 항소심 배당이 이뤄질 것으로 보인다.
전담재판부 가동 전 이미 항소가 이뤄진 한덕수 전 국무총리의 내란중요임무종사 등 혐의 사건과 윤 전 대통령의 체포방해 등 혐의 사건은 형사20부에 임시로 접수돼 있는데, 전담재판부로 재배당될 예정이다. 앞서 서울중앙지법은 1심에서 한 전 총리에 대해 징역 23년, 윤 전 대통령에 대해 징역 5년을 선고해 내란 특검과 피고인 측이 모두 항소한 상태다.
윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사