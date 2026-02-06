시사 전체기사

울산 도심 상습 차량정체 구간 숨통 트인다

입력:2026-02-06 00:21
공유하기
글자 크기 조정

문수로·산업로·다운~굴화 3개 노선
‘제5차 혼잡도로개선사업계획’ 반영


울산시 상습 정체 구간의 교통 환경이 개선된다.

울산시는 문수로 우회도로, 산업로(여천오거리) 우회도로, 다운~굴화 연결도로 사업이 국토교통부 ‘제5차 대도시권 교통혼잡도로 개선사업계획’에 반영됐다고 5일 밝혔다.

가장 주목받는 ‘문수로 우회도로’는 울산도시철도 1호선 건설과 각종 개발 사업으로 정체가 심화되는 문수로의 기능을 분산하기 위해 추진된다. 총 1377억원을 투입해 남구 무거옥동지구 남부순환도로에서 남산 레포츠공원까지 2.61㎞ 구간을 왕복 4차로로 잇는다.

대형 화물차 통행이 잦은 ‘산업로(여천오거리) 우회도로’는 491억원을 들여 남구 경남냉동 앞 교차로에서 울산영락공원 앞 교차로까지 1.08㎞ 구간에 건설된다.

또 다운2지구 등 공공주택지구 개발에 따른 교통량 증가에 대비한 ‘다운~굴화 연결도로’(927억원)는 중구 다운동 척과교에서 남구 무거동 문수고까지 0.77㎞ 구간을 연결할 예정이다.

시는 이 도로들의 ‘제5차 대도시권 교통혼잡도로 개선사업계획’ 반영에 따라 즉시 중앙부처와 협의를 시작할 계획이다. 문수로 우회도로 예비타당성 조사 착수, 산업로 우회도로 중앙투자심사, 다운~굴화 연결도로 타당성 평가 등 후속 절차를 신속히 진행한다는 방침이다.

김두겸 울산시장은 “이번 성과는 시민의 교통 불편을 해소하고 지역 균형 발전을 촉진하기 위해 적극적으로 노력한 결과”라며 “앞으로도 시민들이 체감할 수 있는 쾌적한 도로망 확충을 위해 국비 확보와 사업 추진에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
구글 실적이 보여준 ‘AI의 힘’… 시장의 눈은 엔비디아로
‘태릉CC 부지 개발’ 교통·문화재·환경 ‘3중 딜레마’
SW산업 판 흔들었다… AI 고도화 ‘공포’ 확산
검찰개혁, 결국 강경파 뜻대로… 중수청법 수정 여지는 남겨
한국인 당 섭취, 권장량 2.8배… 의료계 “설탕 부담금 필요”
쿠팡 “16만5000여 계정 개인정보 유출 추가 확인”
관객 덮치고 무대서 꽈당…中 ‘로봇 굴기’ 체면 구겨
‘에어비앤비 숙소에 수상한 안테나’…佛, 중국인 2명 간첩혐의 체포
국민일보 신문구독