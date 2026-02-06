“바람이 내게 맞춘다”… 나를 아는 ‘삼성 AI 무풍에어컨’
‘10년 기술 집약’ AI에어컨 출시
생활 환경·패턴 맞춘 6가지 기류
흰색 스탠드형 무풍 에어컨 상단을 살짝 당기자 겉면이 통째로 열리며 블레이드 3개가 모습을 드러냈다. 패널을 한 번 더 열자 그 안에 원형의 열 교환기 3개가 보였다. 청소하기 편하게 에어컨 내부를 손쉽게 열도록 설계한 것이다. 인공지능(AI) 음성은 “패널 위쪽이 고정되지 않았습니다. 패널을 분리할 때 당겼던 손잡이를 끝까지 밀어주세요”라며 주의를 환기했다.
삼성전자가 사용자 위치와 활동량 등을 자동 감지하는 ‘2026년형 AI 무풍 에어컨’을 5일 출시했다. 무풍 에어컨 출시 10주년을 맞은 삼성전자는 10년 기술이 집약된 이번 신제품을 통해 에어컨 시장 리더십을 더욱 강화한다는 방침이다.
삼성전자는 서울 서초구 우면동 연구개발(R&D) 캠퍼스에서 미디어 브리핑을 열고 스탠드형 에어컨 ‘비스포크 AI 무풍콤보 갤러리 프로’와 벽걸이형 에어컨 ‘비스포크 AI 무풍콤보 프로 벽걸이’를 공개했다. 고도화된 AI 기술을 토대로 사용자 환경과 생활패턴을 분석해 최적화된 냉방 기류를 보내는 기술력을 갖췄다.
스탠드형 제품에는 사용자 생활 환경과 패턴에 맞춰 6가지 기류를 선택할 수 있는 ‘AI·모션 바람’ 기능이 들어갔다. AI가 알아서 사람이 있는 곳으로 에어컨 바람을 보내거나 사람이 없는 벽이나 천장 쪽으로 바람을 향하게 한다. 이밖에 순환·원거리·무풍·맥스(Max) 등 모두 6가지 기류를 지원한다.
삼성전자는 해당 기능이 사용자 위치와 활동량, 부재 등을 감지하는 ‘모션 레이더’ 센서와 좌우 공간을 분리해 냉방하는 ‘모션 블레이드’를 통해 구현된다고 설명했다.
벽걸이형 제품은 이중 날개 구조의 멀티 블레이드가 탑재돼 바람을 최대 6m까지 전달한다. 상하로 움직이는 바람은 총 7가지 기류 제어가 가능하다.
신제품의 또다른 특징은 에어컨 내부 팬을 청소하기가 한층 수월해졌다는 점이다. 스탠드형은 전면 메탈 패널과 내부 팬까지 분리할 수 있다. 두 제품 모두 물로 씻어 사용할 수 있는 리유저블 필터를 사용한다.
편안한 수면을 돕는 ‘웨어러블 굿슬립’ 기능도 들어갔다. 에어컨과 연동된 ‘갤럭시 워치’가 이용자 수면 상태를 모니터링해 수면 단계별 맞춤형 온도를 제공한다. AI 음성비서 ‘빅스비’ 기능은 더 업그레이드 됐다. 제품 사용법을 빅스비에게 물을 수 있고, 나아가 에어컨과 일상적인 대화도 나눌 수있다.
신문선 삼성전자 DA사업부 에어솔루션개발팀 상무는 “글로벌 에어컨 시장에서도 차별화된 기술력과 경험을 바탕으로 리더십을 더욱 공고히 해 나가겠다”고 말했다.
차민주 기자 lali@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사