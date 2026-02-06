정부, 희토류 자립 생태계 구축… 공기업 해외 자원 개발도 재개

희토류 비축분 6개월서 1년으로

탐사 실패시 융자금 90%까지 탕감



정부가 희토류 공급망 위기에 대응하기 위해 자원 개발부터 정제, 생산, 재활용까지 전 주기를 아우르는 ‘자립 생태계’ 구축에 착수한다. 안보 중요성이 큰 희토류 17종을 모두 핵심광물로 지정한다. 현재 6개월 분량인 비축 규모도 1년으로 늘린다. 희토류 확보를 위해 민간의 해외 자원개발도 독려한다. 자원 탐사 실패 시 융자금을 90%까지 탕감해 주고, 한국광해광업공단 등 공공기관이 민간 기업의 탐사 실패 위험을 나눠지며 불확실성을 덜어준다는 구상이다.



산업통상부는 5일 이런 내용의 ‘희토류 공급망 종합대책’을 발표하며 “자원 탐사와 정·제련, 완제품 생산, 재활용까지 전주기 공급망 내재화를 추진한다”고 밝혔다. 지난해 말 ‘공급망·경제 안보 컨트롤타워’로 출범한 산업부 산업자원안보실의 첫 번째 대책이다. 그간 정부의 희토류 공급망 대책은 전기차용 영구자석 제조(다운스트림) 등에 집중됐다. 이를 자원 확보(업스트림)와 분리정제(미드스트림) 영역까지 확대한다는 구상이다.



이번 대책의 핵심은 희토류 생산 내재화다. 그간 위축됐던 해외 자원개발을 사실상 재개한다. 광해광업공단이 민간과 정부의 가교 기능을 하며 자원개발 프로젝트를 종합 관리한다. 공단은 과거 해외 자원개발 실패로 인해 직접 투자가 금지된 상태다. 정부는 국회와 협의해 연내 관련 법을 고치는 방식으로 공단에 프로젝트 관리 기능을 부여한다는 방침이다. 산업부 관계자는 “공단의 해외 사업을 제한한 부칙을 개정하는 방안을 국회와 논의할 계획”이라고 했다.



민간 기업의 해외 자원개발 인센티브도 대폭 늘린다. 해외 자원개발 사업 실패 시 융자금 상환 감면율을 기존 80%에서 90%로 높인다. 해외 자원개발 융자 예산도 지난해 390억원에서 올해 675억원으로 늘리고, 지원율도 기존 50%에서 70%로 상향한다는 방침이다. 2500억원 규모의 핵심광물·에너지 공급망 안정화 펀드도 동원한다.



국내 희토류 생산 생태계 구축에도 속도를 낸다. 국내 희토류 생산시설을 짓는 기업에 투자 보조금을 지원하고 일정 가동률(50% 이상)을 확보할 수 있도록 국내 기업 생산제품 우선 비축 등을 추진한다. 취약점으로 꼽히던 희토류 정·제련 및 재자원화까지 연구개발(R&D) 투자를 확대해 기술 자립도도 높인다는 계획이다. 김정관 산업부 장관은 이날 주요 희토류 기업들과 간담회를 갖고 “희토류 공급망 전 주기에 기반을 구축하는데 정부의 정책 역량을 집중하겠다”고 말했다.



세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr



