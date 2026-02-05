한국인 당 섭취, 권장량 2.8배… 의료계 “설탕 부담금 필요”
예방의학회 토론회 “비만 주요 원인”
의료계가 비만 증가의 주요 원인으로 지목되는 당 섭취를 줄이기 위해 정부가 설탕 부담금을 도입하는 등 정책적으로 개입해야 한다고 주장했다. 의료계는 특히 소아청소년 비만이 빠르게 늘고 있다는 점을 근거로 들었다.
김현창 연세대 의대 예방의학과 교수는 5일 서울 성북구 고려대 백주년기념삼성관에서 열린 대한예방의학회의 설탕 부담금 도입 관련 정책 토론회에서 “비만과 과체중이 빠르게 늘고 있고, 특히 소아청소년층에서 증가세가 두드러진다”고 말했다. 이어 “가당 음료가 비만과 만성질환 위험을 높인다는 과학적 근거는 이미 충분한 만큼 정책 개입이 필요하다”고 강조했다. 대한비만학회에 따르면 국내 소아청소년 비만율은 2014년 10.0%에서 2023년 13.8%로 상승했으며, 코로나19 확산기였던 2021년에는 19.3%까지 치솟았다.
경제협력개발기구(OECD)에 따르면 한국의 일일 설탕 섭취량은 세계보건기구(WHO) 권장량(50g)의 2.8배다. 또 1998~2022년 과체중·비만율은 매년 평균 0.39% 포인트씩 증가해 2022년에는 36.5%를 기록했다.
이날 토론회에서 함께 발표한 박은철 연세대 보건정책 및 관리연구소 교수는 “가당 음료를 마셔도 다른 음식 섭취를 줄이지 않는 경우가 많아 체중 증가와 비만으로 이어진다”며 “설탕 부담금은 음료 구매와 섭취량을 줄여 충치 예방 등 단기 효과는 물론 사망률 감소에도 기여할 수 있다”고 설명했다.
WHO가 2022년 발표한 정책 연구에 따르면 설탕 부담금을 통해 가당 음료 가격을 50% 인상할 경우 향후 50년간 전 세계에서 약 220만명의 조기 사망을 예방할 수 있는 것으로 분석됐다.
