구글 실적이 보여준 ‘AI의 힘’… 시장의 눈은 엔비디아로

알파벳, 4분기 매출 18%↑

“제미나이3가 이정표·추진력”

엔비디아, 오는 26일 실적발표

AFP연합뉴스

구글 모회사 알파벳이 인공지능(AI) 기세를 타고 시장 전망치를 웃도는 실적을 올렸다. 미국 월가를 중심으로 ‘AI 거품론’이 계속해 제기되는 상황에서 구글을 비롯해 미국 빅테크가 연이어 호실적을 발표하고 있는 상황이다. 이제 시장의 시선은 오는 26일(한국시간)로 예정된 AI 반도체 최강자 엔비디아의 실적 발표로 향하고 있다.



알파벳은 지난해 4분기 매출이 전년 동기 대비 18% 늘어난 1138억3000만 달러(약 166조원)를 기록했다고 4일(현지시간) 공시했다. 시장 예상치인 1114억3000만 달러를 상회한 수치다. 순이익은 345억 달러로, 지난해 같은 기간과 비교해 30% 증가했다. 지난해 연간 매출은 4028억4000만 달러를 기록해 사상 첫 4000억 달러 고지를 밟았다.





실적을 견인한 것은 클라우드 부문이었다. 클라우드 매출은 지난해보다 48% 급증한 176억6000만 달러로 집계됐다. 알파벳은 “기업용 AI 인프라·솔루션 등 전반에 걸친 고객 수요 증가에 따른 것”이라고 설명했다. 구글 클라우드는 아마존의 아마존웹서비스, 마이크로소프트 애저와 함께 ‘클라우드 3대장’으로 불린다. 본업인 검색·유튜브 서비스 매출은 1년 전보다 14% 증가한 958억6000만 달러였다.



순다르 피차이 알파벳 최고경영자(CEO)는 실적 발표 컨퍼런스콜에서 이번 성장을 이끈 주역은 AI 모델 제미나이였다고 평가했다. 피차이 CEO는 “제미나이3가 주요 이정표가 됐으며 우리는 강력한 추진력을 확보했다”며 “제미나이 월간활성사용자(MAU)는 7억5000만명 이상으로 성장했다”고 말했다.



피차이 CEO는 올해 자본 지출 전망치를 1750억~1850억 달러(약 255조~269조원)로 제시했다. 지난해 자본 지출이 914억 달러(133조 원)였던 것을 감안하면 올해 지출 규모를 두 배가량 늘리겠다는 것이다. 구글은 대규모 투자금을 AI 연산 능력 확충과 클라우드 고객 수요 대응에 투입할 방침이다.



구글을 비롯해 미국 7대 기술주인 ‘매그니피센트7’(M7)은 최근 시장 전망치를 웃도는 실적을 연달아 내놓고 있다. 마이크로소프트와 메타 플랫폼스도 AI 수요 확대 등에 힘입어 순항 중이다. 마이크로소프트 클라우드 기반 전체 매출은 500억 달러(약 72조5000억원)를 돌파했다.



전 세계 투자자를 비롯해 AI·테크 업계는 엔비디아의 실적 공개를 기다리고 있다. 엔비디아 실적은 AI 붐 건전성을 확인하는 핵심 지표로 꼽힌다. ‘큰손’들이 AI 인프라 구축 과정에서 여전히 공격적으로 그래픽처리장치(GPU)를 주문하고 있는지 여부를 수치로 확인할 수 있기 때문이다.



엔비디아는 지난해 11월 3분기(8~10월) 전년 같은 기간보다 62% 증가한 570억1000만 달러의 매출 실적을 발표하며 AI 거품론을 잠재운 바 있다. 엔비디아는 당시 4분기 매출액을 650억 달러로 예상했다.



손재호 기자 sayho@kmib.co.kr



