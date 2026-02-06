국내 最古 백제 피리 찾았다
부여 유적서… 日 횡적의 원형
1500년 전 피리 복원 길 열려
목간 329점 출토… 최대 수량
1500년 전 백제의 피리 소리를 복원할 길이 열렸다. 백제 사비(부여)기 피리 원형을 확인할 수 있는 삼국시대 최초의 목관악기가 발굴된 것이다.
국가유산청 산하 국립부여문화유산연구소는 5일 충남 부여 관북리 유적 16차 발굴 조사 성과를 현장에서 언론에 공개했다. 부소산 남쪽에 위치한 관북리 유적은 대형 전각 건물과 수로, 도로 시설, 대규모 대지 등이 확인돼 사비기 백제 왕궁지로 인식되는 곳이다. 이번 조사에서는 가로로 불어 연주하는 관악기인 횡적(橫笛)과 국내 단일 유적지 최대 수량인 총 329점의 목간(글자를 새긴 나무)이 출토됐다.
대나무 소재의 횡적은 백제 조당(왕과 신하가 국정을 논의하는 공간) 건물로 파악되는 7세기 건물지 인근 화장실 시설 직사각형 구덩이에서 출토됐다. 발굴 당시 납작하게 눌린 상태였는데, 무슨 사연인지 22.4㎝만 남은 채 동강 부러진 상태로 발견됐다. 4개의 구멍이 일렬로 뚫려 있어 엑스레이 분석 결과 목관악기로 확인됐다.
국립남도국악원 정환희 학예연구사는 “삼국시대(7세기)를 통틀어 현악기는 발굴됐지만 실물 관악기가 나오기는 처음”이라며 “현재의 소금과 유사한 악기로, 복원한 소리는 현재의 것보다 한음 반 높았다”고 말했다. 부서지기 전 횡적은 취구를 포함해 총 7개 구멍이 있고 길이는 31㎝로 추정됐다.
백제 음악은 9세기 일본에서 연주된 기록이 있고, 이치카와바시 유적 등 3곳에서 9세기 횡적이 출토된 바 있다. 이번에 백제의 7세기 횡적 실물이 처음 출토됐다는 점에서 일본에 건너간 백제의 대외 문화를 연구하는 중요 자료로 평가된다.
함께 발굴된 목간은 단일 유적에서 확인된 최대 수량이다. 사비 천도 초기 단계 수로에서 집중 출토됐다. 540년인 ‘경신년(庚申年)’, 543년인 ‘계해년(癸亥年)’ 등 간지가 적힌 목간이 있어 웅진(공주)에서 부여로 천도한 538년 직후의 시기에 만들어진 것으로 보인다. 국가 행정 문서인 인사 기록 목간, 국가 재정과 관련된 장부 목간, 관등·관직이 적힌 목간과 삭설(목간 글씨를 수정하려고 깎아낸 부스러기)이 다수 출토됐다. 해당 공간이 백제 중앙 행정 관청인 22부사와 관련된 곳이었을 것으로 추정됐다. 일본에서 만들어진 한자 ‘전(畑)’자 등이 적힌 목간이 나온 점 등도 백제 문화의 선진성과 동아시아 교류를 보여준다.
국립부여문화유산연구소 황인호 소장은 “1500년 전 백제의 국가 운영 방식을 파악할 수 있는 문서 행정 실태, 당시의 음악 문화와 소리의 복원에 기여할 실물 자료를 확인했다는 점에서 매우 중요하다”고 말했다.
부여=손영옥 미술전문기자 yosohn@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사